Imagen que impacta en el seno de Santa Fe, con el goleador Hugo Rodallega en el medio

Independiente Santa Fe no tuvo su mejor arranque de cuadrangulares en la Liga BetPlay II-2025. El miércoles 19 de noviembre, visitó a Atlético Bucaramanga, en el estadio Departamental Américo Montanini, y perdió 1-0, con gol de Luciano Pons, al minuto 16'. Pero esa no fue la única mala noticia que recibió, ya que, tras el final del encuentro, una imagen que tuvo a Hugo Rodallega, como protagonista, dio de qué hablar y preocupó a más de uno.

A través de redes sociales publicaron un video en el que se ve a 'Hugol' ayudando a caminar a Ángelo Rodríguez, quien habría sufrido una lesión. De hecho, se habla de que podría tener un esguince en su rodilla, pero no es oficial por parte de la institución capitalina. En caso de que así sea, sería una baja en el 'león' para lo que resta de la fase semifinal de este segundo semestre del fútbol colombiano, en el 2025, donde defiende su corona.

¡Así salió Angelo Rodríguez ⚽️ tras la derrota de @SantaFe 🇮🇩 en su visita al @ABucaramanga 🐆 !



📌 El capitán, Hugo Rodallega 🌟, siempre pendiente de sus compañeros. pic.twitter.com/IGBqiSAEGX — Miguel París (@SoyMiguelParis) November 20, 2025

Recordemos que el 'rojo' bogotano se coronó campeón de la Liga BetPlay I-2025, tras vencer a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. En aquella final, Hugo Rodallega fue una de las figuras, marcando el gol del título. Dicha anotación es recordada porque el delantero infló las redes, minutos después de que había presentado una molestia física y hasta había llorado, en una muestra de gallardía, profesionalismo y valentía.

Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, se lamenta por un gol errado en la Liga BetPlay II-2025 AFP

Tabla de posiciones del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2025

Terminada la fecha 1 en el grupo B, Deportes Tolima es líder, con tres puntos y una diferencia de gol de +1. No obstante, se debe aclarar que, en caso de igualar en puntos con el 'pijao', la diferencia no se tendrá en cuenta porque tiene el 'punto invisible'. Atlético Bucaramanga es segundo, con tres unidades y +1, mientras que Fortaleza está en la tercera plaza, sin puntos y -1 e Independiente Santa Fe cierra el cuadrangular, también con cero unidades y -1.