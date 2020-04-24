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Gol Caracol  / Ernesto Valverde

Ernesto Valverde

  • Alexis Viera, exarquero del América de Cali.
    Alexis Viera, exarquero del América de Cali.
    Foto: Colprensa
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    Alexis 'Pulpo' Viera: "Colombia debe saber que Uruguay es de obreros, todos corren y meten"

    Colombia se enfrenta este jueves a Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas y Alexis 'Pulpo' Viera hizo su análisis del combinado dirigido por Marcelo Bielsa.

  • Carlos Bacca y Federico Valverde
    Carlos Bacca y Federico Valverde en la sede del Junior - Foto: Junior Oficial
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    Carlos Bacca, solicitado por las figuras de Uruguay: fotos con Federico Valverde y muchos más

    El delantero del Junior, Carlos Bacca, compartió con varias estrellas de la selección Uruguay, y hasta charló con Federico Valverde, del Real Madrid.

  • Ernesto Valverde, Luis Enrique
    Ernesto Valverde y Luis Enrique extécnicos del Barcelona
    Fotos: AFP
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    Luis Enrique y Ernesto Valverde son llamados a declarar por la Fiscalía por el 'Caso Negreira'

    La Fiscalía de Barcelona quiere que los exentrenadores del FC Barcelona, Luis Enrique y Ernesto Valverde, den declaraciones para esclarecer de la mejor manera los hechos del 'Caso Negreira'.

  • Bilbao
    Athletic Bilbao
    Twitter: Athletic Bilbao
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    Athletic Bilbao goleó 1-6 al Deportivo Eldense y avanzó a 'octavos' en la Copa del Rey

    Nico Williams, Álex Berenguer, en dos ocasiones, Oier Zarraga; Iker Muniain y, un autogol de Ruben Correira, le dieron la victoria al Athletic Bilbao en la Copa del Rey.

  • João Félix, delantero portugués que milita en el Atlético de Madrid.
    João Félix, delantero portugués que milita en el Atlético de Madrid.
    AFP
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    Diego Simeone: ''Cuando Joao Félix vuelva a correr y el equipo lo necesite, jugará''

    El estratega del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se refirió a la poca participación que ha tenido últimamente el delantero portugués, Joao Félix, con el conjunto 'colchonero'.

  • Falcao, en acción con el Rayo Vallecano.
    Falcao, en acción con el Rayo Vallecano.
    Soccrates Images/Getty Images
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    Rayo Vallecano y Radamel Falcao García, por un nuevo triunfo en Liga contra el Athletic de Bilbao

    El equipo donde milita Radamel Falcao buscará seguir escalando posiciones en el fútbol 'ibérico'. Se espera un partido parejo

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    Ernesto Valverde: “¿Broncas con Messi? Esas cosas no se pueden decir, son parte del misterio”

    El técnico, quien tuvo un paso no tan exitoso por el Barcelona, dejó esas polémicas palabras en las últimas horas.

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    Foto: AFP.
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    Federico Valverde: “Me gusta darlo todo, mi función es correr hasta que no puedo con las piernas”

    El mediocampista uruguayo viene teniendo buenas actuaciones con el Real Madrid y espera seguir triunfando con los ‘merengues’.

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    Entrenar a Lionel Messi, el mayor logro en la carrera del técnico Ernesto Valverde

    Ernesto Valverde, extécnico del FC Barcelona, considera que entrenar con Leo Messi "no se puede comparar con nada" y subrayó que, si "verle jugar de lejos impresiona", hacerlo "de cerca, aún más".

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    Ernesto Valverde habló tras su salida: “Entrenar al Barcelona fue una suerte increíble”

    Ernesto Valverde aseguró este jueves en Bilbao, en su primera comparecencia pública tras su despido del FC Barcelona, que "entrenar al Barça fue una suerte increíble".

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