Robo de medio millón de euros a estrella del Milan, de Italia; ya hay investigación del caso

Robo de medio millón de euros a estrella del Milan, de Italia; ya hay investigación del caso

En las últimas horas se conoció de la lamentable situación que vivió el delantero del AC Milan, Niclas Fullkrug, a quien le robaron joyas y relojes de alto valor, en el hotel que se hospeda.

Por: EFE
Actualizado: 17 de ene, 2026
AC Milan
Equipo titular del AC Milan
Getty Images

