Robo de medio millón de euros a estrella del Milan, de Italia; ya hay investigación del caso

El alemán Niclas Fullkrug, delantero del Milan, sufrió en las últimas horas el robo de joyas y relojes por valor de medio millón de euros que guardaba en la caja fuerte de la habitación de hotel en la que se aloja temporalmente en Milán (norte), al no tener aún una residencia fijada.

El delantero del Milan, de 33 años y recién llegado en este mercado invernal procedente del West Ham inglés, abandonó su habitación el miércoles para la concentración del partido ante el Como 1907, disputado el jueves en el Estadio Giuseppe Sinigaglia de Como, ciudad situada a apenas a 50 kilómetros, que terminó con victoria milanista (1-3).

Fue a su regreso al hotel, el viernes, cuando se dio cuenta del robo valorado en 500.000 euros, según desvelaron este sábado los medios italianos.

El delantero denunció lo sucedido a las autoridades competentes, que acudieron a la habitación en cuestión para verificar lo sucedido y proceder con la técnicas habituales en este tipo de casos como la toma de huellas y la revisión de imágenes de las cámaras de seguridad del hotel.



🚨 #Milan, brutta disavventura per Fullkrug: sottratti orologi e gioielli in albergo https://t.co/mPMOTmOMCH — Corriere dello Sport (@CorSport) January 17, 2026

Fullkrug ha tenido minutos en los cuatro partidos en los que ha estado disponible. Fue titular en uno de ellos, en el empate ante la 'Fiore' del pasado 11 de enero. Para el partido ante el Como, curiosamente, fue duda hasta hora por una lesión en su pie que finalmente no le impidió disputar la media hora final.