Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Sufrió un paro cardíaco en pleno partido y podría volver a las canchas tras un año y medio

Sufrió un paro cardíaco en pleno partido y podría volver a las canchas tras un año y medio

Este sábado, el conjunto 'giallorossi' dio a conocer que rescindió el contrato del futbolista, luego de casi un año fuera de los terrenos de juego. Todo indica que irá al Watford.

Por: AFP
Actualizado: 17 de ene, 2026
Comparta en:
Jugador italiano rescindió su contrato con la Roma
Jugador italiano rescindió su contrato con la Roma
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad