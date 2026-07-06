Rodri 'con los pies en la tierra' tras clasificación de España; "a seguir mejorando, no conformarse"

Rodrigo Hernández, capitán de la selección española y elegido mejor jugador del partido de los octavos de final contar Portugal, reivindicó este lunes la figura de Mikel Merino, goleador decisivo, y expresó que “queda mucho hasta el techo” del equipo, que no tiene que conformarse y “seguir mejorando”.

“¿El techo? Queda mucho margen todavía. Tenemos margen de mejora. A descansar bien, que es importante el tema físico, a seguir mejorando, a no conformarse. Este equipo lo da todo y cuando uno da todo está contento”, valoró en declaraciones a ‘TVE’ al término del encuentro a pie de campo.

“Sabíamos que era un partido de madurarlo, contra un equipo que defiende muy bien en bloque bajo, que tiene buena transición… Lo hemos sabido leer a la perfección. Es cierto que ellos han tenido alguna, porque tienen jugadores de mucha calidad. Reivindico a Mikel, porque no es fácil salir esos minutos y marcar la diferencia”, expuso.

Para él, eran “dos equipos muy parecidos que quieren tener el balón y tienen personalidad”.



Celebración de la Selección de España Fotografía de: AFP

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“Al final, son los pequeños detalles. Así ha sido. En la primera acción en todo el partido que hemos encontrado por dentro, que se ha girado y ha venido el gol. Un aprendizaje en los próximos partidos, que tenemos que mejorar la finura ahí”, afirmó.