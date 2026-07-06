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Gol Caracol  / Roberto Martínez dejó cargo como DT de Portugal, tras eliminación del Mundial 2026; "fin del ciclo"

Roberto Martínez dejó cargo como DT de Portugal, tras eliminación del Mundial 2026; "fin del ciclo"

El técnico español se despidió del cargo como técnico de los lusos, y así lo hizo oficialmente tras caer eliminado del Mundial 2026 a manos de la Selección de España.

Por: EFE
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo
Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo
AFP

El español Roberto Martínez, técnico de la selección de Portugal, se despidió al frente del combinado luso, porque su contrato concluyó y considera que ha acabado un ciclo.

"Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença pueda elegir a otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones", indicó.

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"Me llevo haber sido muy querido, como un portugués más. Ha sido un placer y un orgullo y es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero el contexto tiene total sentido", añadió.

"Terminamos con tristeza, frente a rival que es favorito en este mundial. Defensivamente, lo hicimos muy bien, pero en octavos los detalles son importantes. Ese balón que da en larguero...y en el minuto 90 perdimos. Pero estoy muy orgulloso del equipo", dijo en la conferencia de prensa posterior al partido.

Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo
Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo
AFP

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"No fallamos, perdimos con un equipo que es favorito. Fallar es no intentar ganar y lo intentamos hasta el último minuto", señaló al tiempo que admitió que la lesión de Nuno Mendes condicionó el juego ofensivo de su equipo, por todo lo que genera en ataque y consideró a Cristiano Ronaldo, "un capitán ejemplar".

"Vine para ganar el Mundial, no tiene sentido seguir", aseveró.

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