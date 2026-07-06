"Suiza no tiene un crack como Luis Díaz, pero es una selección equilibrada; no será un rival cómodo"

Nuevo 'mata-mata', no hay vuelta de hoja, el que pierda le dirá adiós a la Copa del Mundo 2026. Colombia o Suiza, una de las dos selecciones estará instalada en los cuartos de final, al finalizar la jornada de este martes 7 de julio, en el BC Place en Vancouver, Canadá.

Será la segunda vez que 'cafeteros' y 'helvéticos' rivalicen en un Mundial. El único antecedente data del 26 de junio en Estados Unidos 1994, en la fase de grupos, y el resultado fue favorable para los de nuestro país por marcador de 2-0, siendo las anotaciones convertidas por Hernán 'Carepa' Gaviria (QED) y Harold Lozano. Ahora, volverán a tener un nuevo 'cara a cara' en tierras del norte del continente, pero por eliminación directa.

Lo cierto, es que como sus 'paisanos' en USA 94', los dirigidos por Néstor Lorenzo confían en una nueva celebración frente a los suizos, combinado que ha mostrado a lo largo de la competición un equilibrio en todas sus líneas. Los 'helvéticos' no tienen un 'crack' como Luis Díaz en Colombia, pero son una escuadra en la que todos se ponen el 'overol'; no serán un rival cómodo para la 'amarilla'.

Así fue como precisamente describieron al elenco entrenado por Murat Yakin, seleccionador que ha sabido 'pulir' sus fichas; con la experiencia e inteligencia de Granit Xhaka, y la juventud de Johan Manzambi; un equipo muy colectivo.



Murat Yakin, director técnico de Suiza. Foto: AFP

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Para conocer un poco más de cómo es Suiza, sus virtudes y falencias en el campo de juego, a lo que deber estar atenta Colombia, en Gol Caracol dialogamos con David Lemos, periodista que trabaja para la 'Radio Télévision Suisse', y que ha estado atento a cada movimiento del combinado de Europa Central en el Mundial 2026.

- ¿Qué nos puede decir de la Selección Suiza, qué rival se puede encontrar Colombia?

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"Suiza es un equipo poco cómodo de jugar, un equipo que se conoce hace mucho tiempo, que hizo una muy buena Eurocopa 2024, siendo eliminada por Inglaterra en los penales, y es una mezcla de mucha experiencia con jugadores como Xhaka, Remo Freuler, Manuel Akanji y de juventud como Johan Manzambi, que es la gran revelación. También futbolistas que son muy rápidos como Vargas (Rubén) o Ndoye (Doe). Lo importante es que es un equipo muy equilibrado, que no tiene grandes falencias, pero que también no tiene un punto más que los otros equipos, no tiene un 'crack' como Luis Díaz. Pero resaltar que es un equipo muy equilibrado y con un líder como Xhaka, un equipo que se conoce muy bien y que juega con inteligencia".

- ¿Cuáles son las virtudes que tiene Suiza y que le pueden hacer daño a Colombia en el partido?

"Las virtudes son la inteligencia, la flexibilidad táctica y la capacidad de saber cómo jugar, independiente del momento del partido. Murat Yakin es un seleccionador que sabe preparar sus equipos y los jugadores saben interpretar diferentes maneras tácticas de jugar del adversario".

Rubén Vargas, jugador de la Selección de Suiza Fotografía de: AFP

- ¿Hay algún jugador de Suiza a la que Colombia deba hacerle marca personal?

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"No sé si debe haber una marca personal, pero claro, el jugador que está; sabíamos que tenía mucho talento, pero está jugando muy bien, y ahora es un titular, - antes del Mundial no lo era- , Johan Manzambi, que tiene una capacidad de acelerar y marcar goles".

Suiza es el rival de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: AFP

¿Cómo ven a la Selección Colombia, qué destacan de los dirigidos por Néstor Lorenzo?

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"Yo la veo como una de las favoritas de este Mundial, hace dos años que he visto los resultados de Colombia. En Suiza, y en el equipo, hay un gran respeto por Colombia, pensamos que es la segunda mejor selección de Sudamérica; vamos a ver si es la mejor de Sudamérica en los próximos días. Pero claro, y a Suiza, no le ha gustado mucho jugar contra equipos de Sudamérica, perdieron en 2014 en la prórroga contra Argentina, le ganaron a Ecuador en 2014; pero esa manera de jugar con mucha intensidad, no sé si esto le va a convenir a Suiza; es una gran pregunta antes de este partido".

¿Hay algún plan para contrarrestar a Luis Díaz o a James Rodríguez?

"No sé si hay un plan específico para Luis Díaz o James Rodríguez. Murat Yakin siempre dice que no hay planes particulares para uno o dos jugadores del equipo adversario. Pienso que es una respuesta colectiva de Suiza, que es equipo donde todos atacan y defienden. Me parece que eso es lo más importante, más que tener un plan para 'marcar', típico, a Luis Díaz o James Rodríguez".

La Selección Colombia se enfrenta a Suiza por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

¿Qué dijeron en la Selección Colombia de Suiza, su rival en octavos de final?

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"Es un grandísimo rival, que le debemos todo el respeto, un proceso de varios años, jugadores de talla mundial; no va a ser nada fácil. Hacer nuestro partido, aprovecharnos de las debilidades que ellos tienen y contrarrestar las virtudes de ellos", esas fueron las palabras de Luis Javier Suárez, delantero de la 'tricolor', en charla con los medios de comunicación, en la antesala del juego de este martes en Vancouver, Canadá.