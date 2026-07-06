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Gol Caracol  / Roberto Martínez y su lamento tras eliminación de Portugal; "los jugadores se merecían la prórroga"

Roberto Martínez y su lamento tras eliminación de Portugal; "los jugadores se merecían la prórroga"

El técnico de la Selección de Portugal aunque fue enfático en que su equipo hizo el mejor partido del Mundial y se siente orgulloso, también lamentó otros aspectos del juego.

Por: EFE
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo
Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo
AFP

Portugal disputó este lunes ante España su "mejor partido del Mundial" a pesar de la derrota por 1-0 y la eliminación en octavos de final, afirmó este lunes el seleccionador de los lusos, el español Roberto Martínez.

"Podemos estar muy orgullosos. Los jugadores lo han dado todo con el corazón. Creo que ha sido nuestro mejor partido del Mundial. El balón golpea el larguero, no entra, y esa es la diferencia en un partido muy igualado. Los jugadores se merecían la prórroga", declaró Martínez a la plataforma 'LiveMode'.

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"Pero es un orgullo. El fútbol es así y tenemos que aceptarlo", añadió.

El seleccionador de Portugal destacó además el juego defensivo de los suyos y la "muy buena agresividad sin balón" frente a España, contra la que jugaron "de igual a igual".

Selección de Portugal vs. Selección de España
Acción de juego entre Selección de Portugal vs. Selección de España
Fotografías de: AFP

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"Jugamos contra un equipo que es favorito y lo hicimos de igual a igual. Necesitábamos un poco más de suerte en situaciones en el último tercio para poder aprovechar las oportunidades. Pero, en general, es un partido que podría haber caído de cualquier lado", afirmó.

Un gol de Mikel Merino en el minuto 91 aseguró la victoria de España y la eliminación de Portugal en el que fue el último Mundial de la gran figura de su fútbol, Cristiano Ronaldo.

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