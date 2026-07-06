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Gol Caracol  / Luis de la Fuente 'sacó pecho' tras clasificación de España; "vamos a darlo todo hasta el final"

Luis de la Fuente 'sacó pecho' tras clasificación de España; "vamos a darlo todo hasta el final"

El técnico de la selección española se mostró orgulloso tras la clasificación de su quipo a cuartos de final del Mundial, y dejó fuertes palabras de cara a lo que sigue en el torneo.

Por: AFP
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Luis de la Fuente con España
Luis de la Fuente con España
AFP

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, cuyo equipo derrotó 1-0 a Portugal este lunes en octavos de final del Mundial 2026, valoró la importancia de los jugadores que salieron desde el banco para decidir el partido.

"Es la suerte que tenemos, que tenemos 26 jugadores de un nivel altísimo", declaró al término del partido el DT de la Roja.

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El gol de España, en el minuto 90+1, fue obra de Mikel Merino a pase de Ferran Torres, dos jugadores que habían ingresado como recambio pocos minutos antes.

"Ha sido un partidazo, dos superquipos, una final anticipada, y como no puede ser de otra manera sufriendo hasta el final", valoró De la Fuente, quien reconoció que realizó los cambios en parte con la mente puesta en una eventual prórroga.

Selección de Portugal vs. Selección de España
Celebración de la Selección de España
Fotografías de: AFP

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España se medirá en cuartos de final, el viernes, con el ganador del partido Estados Unidos-Bélgica, aunque el entrenador español no quiso mojarse sobre el rival que prefiere.

"A estas alturas de la competición nos da igual, estamos con mucha confianza, con mucha seguridad y vamos a darlo todo hasta el final".

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De la Fuente se mostró modesto como acostumbra pero dejó una frase que encierra orgullo y ambición para los tres partidos que restan antes de añadir una segunda estrella a la camiseta: "Tenemos muchos ingredientes, muchas condiciones para que los rivales piensen que somos el rival a batir".

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