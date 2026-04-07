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Gol Caracol  / Romelu Lukaku, envuelto en una polémica; "el respeto vale más que cualquier otra cosa"

Romelu Lukaku, envuelto en una polémica; "el respeto vale más que cualquier otra cosa"

El director deportivo del Nápoles no se quedó callado, se pronunció y no tuvo problema en señalar al delantero belga, Romelu Lukaku, por un escándalo.

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Romelu Lukaku, delantero belga, en un partido del Nápoles, por la Serie A de Italia
Romelu Lukaku, delantero belga, en un partido del Nápoles, por la Serie A de Italia
AFP

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