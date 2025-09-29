Síguenos en::
Luto en el Napoli por Romelu Lukaku: "la vida nunca volverá a ser la misma"

Luto en el Napoli por Romelu Lukaku: "la vida nunca volverá a ser la misma"

En todas las competiciones con la camiseta de la escuadra italiana, el delantero belga, de 32 años, suma 14 goles y 11 asistencias en 38 apariciones.

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2025
Romelu Lukaku, delantero belga al servicio del Napoli
Romelu Lukaku, delantero belga al servicio del Napoli
