Vea el gol de Neymar Jr para el descuento de Brasil vs. Noruega, en el Mundial 2026

En el último suspiro del partido entre Brasil y Noruega, el juez central determinó pena máxima para la 'canarinha' tras una mano en el área.

Todo ocurrió al minuto (90+9'), que tras determinarse la pena máxima, fue Neymar Júnior quien se paró tras los doce pasos, y encarando al arquero con palabrotas, definió exquisitamente para descontar para los dirigidos de Carlo Ancelotti. 'Ney' tras el tanto, fue a decirle al guardameta "conmigo no", que le respondió con una irónica risa.

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