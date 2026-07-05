Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el gol de Neymar Jr para el descuento de Brasil vs. Noruega, en el Mundial 2026

Vea el gol de Neymar Jr para el descuento de Brasil vs. Noruega, en el Mundial 2026

El astro brasileño descontó en el último suspiro del partido desde los doce pasos, y encaró ala arquero noruego, protagonizando un cierre picante del partido. Vea acá el gol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jul, 2026
Comparta en:
Gol de Neymar con Brasil
Gol de Neymar con Brasil
AFP

En el último suspiro del partido entre Brasil y Noruega, el juez central determinó pena máxima para la 'canarinha' tras una mano en el área.

Todo ocurrió al minuto (90+9'), que tras determinarse la pena máxima, fue Neymar Júnior quien se paró tras los doce pasos, y encarando al arquero con palabrotas, definió exquisitamente para descontar para los dirigidos de Carlo Ancelotti. 'Ney' tras el tanto, fue a decirle al guardameta "conmigo no", que le respondió con una irónica risa.

Vea la jugada del gol acá:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Neymar Jr

Selección Brasil

Noruega

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad