Vea el segundo gol de Erling Haaland en partido Brasil vs. Noruega, en el Mundial 2026

En el último minuto reglamentario del partido, nuevamente apareció Erling Haaland en el marcador, para anotar su doblete del partido y llegar así a su séptimo tanto en el Mundial 2026.

Todo ocurrió al minuto 90' del partido, jugada por sector derecho donde la pelota se la dieron al 'androide', que recibió muy solitario desde fuera del área, y con tiempo y espacio, no dudó en sacar un rasante remate que nada pudo hacer Allison Becker para evitar, y sentenciar el doblete del goleador noruego.

Vea acá la jugada de gol: