"Salah sigue siendo muy importante para nosotros; su presencia beneficia al Liverpool"

En Liverpool salieron a la defensa del histórico Salah y de la importancia que siempre ha tenido en el Liverpool. El egipcio no tendría una buena relación con el entrenador Arne Slot.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de feb, 2026
Mohamed Salah, delantero egipcio del Liverpool.
Mohamed Salah, delantero egipcio del Liverpool.
AFP

