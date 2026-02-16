Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Filtraron información de Kevin Mier en México; atentos en Selección Colombia por fecha de regreso

Filtraron información de Kevin Mier en México; atentos en Selección Colombia por fecha de regreso

El arquero colombiano Kevin Mier lleva más de 3 meses afuera de las canchas por una grave lesión que sufrió jugando para el Cruz Azul, a pocos meses del Mundial 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Kevin Mier
Kevin Mier con Cruz Azul - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad