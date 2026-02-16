Filtraron información de Kevin Mier en México; atentos en Selección Colombia por fecha de regreso

Kevin Mier es noticia en México por las novedades que llegaron respecto a su recuperación de la fractura de tibia que sufrió el pasado mes de noviembre de 2025 en un partido con el Cruz Azul, pero las noticias son positivas respecto a su vuelta a las canchas, que se daría antes de lo previsto y sería algo a tener en cuenta hasta en la Selección Colombia.

En el diario 'Medio Tiempo' recordaron que "el guardameta sufrió una lesión en la Jornada 17 del Apertura 2025, luego de un impacto con Adalberto Carrasquilla, sufriendo una fractura de tibia, por lo que se perdió la liguilla y el inicio de este campeonato", y aunque han pasado poco más de tres meses de aquel 8 de noviembre, su mejoría habría sido satisfactoria.



Fecha de regreso de Kevin Mier tras lesión con Cruz Azul

En México detallaron en las últimas horas que "luego de la victoria ante los Felinos, fuentes de Mediotiempo han podido confirmar que el guardameta colombiano se encuentra casi recuperado de su lesión", puntualizando, además, que "estas semanas será evaluado para conocer más sobre su estado", y así tener mayor claridad respecto a los tiempos que le faltan.

Eso sí, en territorio manito explican que "el periodista César Caballero detalló en su cuenta de X que jugaría la Jornada 7 con la Sub-21, en donde tendría más posibilidades de sumar minutos ante Chivas, para posteriormente irlo adaptando al primer equipo", por lo que tentativamente su regreso a las canchas ya con el plantel profesional sería "aproximadamente para dos semanas".

Kevin Mier con el Cruz Azul de México - Foto: Getty Images

Pero más allá de la buena recuperación que ha tenido Kevin Mier, la decisión final "depende de lo que considere el cuerpo técnico durante cada una de las semanas, esperando contar con su regreso de la mejor manera y evitar problemas futuros", para que no recaiga en las molestias luego de la grave fractura de tibia luego de una dura entrada de Adalberto Carrasquilla.



Cabe recordar que el joven arquero buscará volver a las canchas y destacar, ya que tendrá que luchar por uno de los 3 cupos de guardameta en la Selección Colombia para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con Camilo Vargas fijo, y con David Ospina, Álvaro Montero y el mismo Mier disputando un lugar en la lista definitiva al certamen orbital de la FIFA.