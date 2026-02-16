Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hora y dónde ver los 'playoffs' de la Champions League; Benfica vs. Real Madrid se lleva las miradas

Hora y dónde ver los 'playoffs' de la Champions League; Benfica vs. Real Madrid se lleva las miradas

Este martes vuelven las emociones de la UEFA Champions League con los partidos de 'play offs'. Benfica vs. Real Madrid, el duelo más esperado por los aficionados.

Por: EFE
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Acción de juego del partido entre Benfica y Real Madrid
Acción de juego del partido entre Benfica y Real Madrid
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad