Hora y dónde ver los 'playoffs' de la Champions League; Benfica vs. Real Madrid se lleva las miradas

Como una nueva oportunidad de permanencia en la máxima competición continental para algunos, o como una penitencia a la que se han visto abocados otros, más poderosos, llega la eliminatoria previa a los octavos de final de la Champions League.

Un 'play in' para unirse a los ocho mejores clubes que lograron situarse en los primeros puestos y que esperan adversarios para afrontar el tramo final de la competición. Dieciséis clubes se enfrentan, en ida y vuelta, las próximas dos semanas, para formar parte del cuadro decisivo del torneo que tiene como destino el estadio Puskas Arena de Budapest el próximo 30 de mayo.

Para el Real Madrid y el París Saint Germain, especialmente, que acariciaron la presencia en el top 8, el Borussia Dortmund, el Inter, el Atlético Madrid o el Juventus, habituales inquilinos de las rondas últimas del torneo, la disputa de esta eliminatoria supone una penitencia, un factor corrector a un gris trayecto por la fase liga. Sobre todo para el conjunto de Álvaro Arbeloa y el de Luis Enrique, que formaron parte de los ocho primeros casi todo el tiempo.

Sin embargo, para clubes como el Club Brujas, el Benfica, el Bodo Glimt, el Qarabag o el Olympiacos, que estuvieron cerca de la eliminación, los partidos de la semana que viene son un premio, una oportunidad más de prolongar su presencia en este gran evento.

Con aire de revancha; otra vez Mourinho

El Real Madrid vuelve a enfrentarse al Benfica con la intención de formar parte de los octavos de final de los que le apartó, precisamente, el conjunto luso, con el triunfo en la última jornada de la fase liga. El equipo de Jose Mourinho, que logró su objetivo a última hora, con el gol de su portero Anatoliy Trubin, vuelve a interponerse en el camino del Real Madrid, que, por segundo año seguido, afronta esta fase, a vida o muerte, para prolongar su estancia.



El pasado curso lidió con el Manchester City; ahora visita el martes Lisboa y define la serie ocho días después, en Madrid. Es la oportunidad de revancha para el representante español, que ofreció su peor cara en Portugal, sonrojado por el que fue su entrenador, Jose Mourinho. Fue la primera derrota del Real Madrid ante un equipo portugués.

El triunfo en Da Luz impulsó al Benfica, que espera al Real Madrid mejorado en la liga lusa. El equipo de Arbeloa, sin embargo, no ha dado síntomas de crecimiento y sigue en manos de la inspiración del francés Kylian Mbappe, que cada semana agranda sus cifras, que hizo los dos goles en Portugal y que acumula trece goles en siete partidos de Champions.

Es un todo o nada para el Real Madrid en Europa, donde ha ganado diez de doce enfrentamientos a doble partido.

El campeón, el París Saint Germain, también se ha visto abocado a esta eliminatoria previa a octavos. Así le sucedió en el pasado curso, cuando estuvo a un paso de quedar fuera de los veinticuatro primeros y luego resultó campeón.

Jugará un duelo francés el equipo de Luis Enrique, que tiene como rival al Mónaco, en horas bajas, y no hace mucho vapuleado por el Real Madrid en la fase liga. Es el primer cara a cara europeo entre los dos equipos y el panorama es complicado para el conjunto del Principado, eliminado en sus cinco partidos a doble partido en competiciones UEFA, aunque el viernes se reencontró con el triunfo en el evento doméstico.

No atraviesa su mejor momento tampoco el vigente campeón, que, después de siete victorias seguidas en la ligue 1, fue superado por el Rennes. Ousmane Dembelé levantó la voz, criticó la actitud. Y Luis Enrique le enmendó. No es el mejor ambiente en París antes de afrontar la vital cita europea.



El Club Brujas, en el camino del Atlético de Madrid

El Club Brujas vuelve a cruzarse en el recorrido del Atlético Madrid en un duelo que se definirá en el Metropolitano en dos semanas. Es el noveno cara a cara entre ambos equipos, que romperá la igualdad latente hasta ahora.

No es un equipo que se le de especialmente bien al conjunto de Diego Pablo Simeone, que ya se topó con el Brujas hace tres temporadas, en la fase de grupos, y donde salió reforzado el representante belga al ganar como local y empatar en la vuelta. Y es que el Brujas está invicto en su campo en los partidos contra el Atlético Madrid.

Se aferra a Europa el cuadro español reforzado por la incorporación del nigeriano Ademola Lookman. Descolgado en LaLiga, el Atlético Madrid centra sus aspiraciones en la Copa y la Liga de Campeones, impulsado por la exhibición del jueves ante el Barcelona, en el torneo copero, donde protagonizó una de las mejores primeras partes que se recuerdan en los tiempos recientes y que propició la goleada ante el conjunto de Hansi Flick.

El Borussia Dortmund, finalista hace dos años, es otro de los que asume como penitencia este doble duelo. Con el Atalanta como rival, no hay precedente entre ambos en Champions, solo en la Liga Europa hace ocho temporadas y que sacó adelante el club alemán.

Pretende su victoria 100 el Borussia Dortmund en la Champions. El cuadro alemán, que goleó al Mainz en la Bundesliga, juega una eliminatoria de este torneo por undécima vez, mientras que para el Atalanta es la cuarta en siete años.

El Juventus, que abre la serie con la visita a Estambul para enfrentarse al Galatasaray, en el partido previsto a primera hora, a las 18.45 CET, nunca han coincidido en eliminatorias aunque sí en la fase de grupos. Para el combinado transalpino, irregular en la Serie A, supone otra oportunidad la Liga de Campeones, que afronta por décima vez en doce temporadas, mientras que es algo nuevo para el Galatasaray, un premio que no logra desde la temporada 2013-14.



Debut para Bodo Glimt, Qarabag y Newcastle, reencuentro para el Olympiacos

El triunfo del Bodo Glimt en el estadio Metropolitano, en la última jornada de la fase liga, le impulsó a las eliminatorias de la Champions por primera vez en su historia. Se medirá al Inter, a ida y vuelta, finalista en dos de las tres últimas ediciones y abocado ahora a la oportunidad del play in para volver a acometer ese objetivo.

No se han medido desde que existía la extinta Recopa, en 1979, con clara victoria italiana. Y es que el equipo nerazzurri nunca ha perdido con un equipo noruego. De hecho, han ganado seis de sus últimos siete partidos a doble partido. Además, está invicto en los encuentros de ida.

El Olympiacos de Jose Luis Mendilibar no jugaba una eliminatoria de Liga de Campeones desde la temporada 2013-14. Ahora tiene al Bayer Leverkusen como rival. El club alemán, que está a uno de los doscientos goles, está alejado de la versión que ha ofrecido en los últimos años. El cuadro heleno encontró este premio después de lograr su mejor racha de victorias, tres, en Champions.

El Leverkusen está en mal momento. Tanto en la Bundesliga como en la competición europea. Tiene una buena ocasión de regresar entre los mejores del torneo.

La eliminatoria previa a los octavos de final es un premio para el Qarabag, revelación del torneo que completa las eliminatorias en el choque contra el Newcastle, también inédito en una serie a doble partido en la máxima competición continental.

El primer equipo de Azerbaiyán en encontrarse en esta situación calibra el nivel del Newcastle, el único de los seis representantes ingleses que no ha logrado clasificarse directamente a los octavos de final.

De aquí saldrán, tras los partidos de vuelta, los adversarios del Arsenal, Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea, Liverpool, Manchestr City, Sporting y Tottenham, que lograron su objetivo tras la fase liga.

El sorteo de los octavos de final, cuartos de final, semifinales y final tendrá lugar el viernes 27 de febrero de 2026.



Hora y dónde vr los 'playoffs' de la Champions League 2025-26

17/02/26

12:45 – Galatasaray vs. Juventus (Disney Plus)

15:00 – AS Monaco vs. PSG (Disney Plus)

15:00 – Benfica vs. Real Madrid (Disney Plus)

15:00 – Dortmund vs. Atalanta (Disney Plus)

18/02/26

12:45 – Qarabağ vs. Newcastle (Disney Plus)

15:00 – Bodø/Glimt vs. Inter (Disney Plus)

15:00 – Club Brugge vs. Atl. Madrid (Disney Plus)

15:00 – Olympiacos vs. Leverkusen (Disney Plus)