Liverpool sigue desesperado y quiere encontrar al nuevo Luis Díaz; danza de millones

El Liverpool no ha logrado cerrar del todo la herida que dejó la salida de Luis Díaz a mediados de 2025. El extremo colombiano fue vendido al Bayern Múnich en una operación millonaria y, desde su llegada a Alemania, no ha hecho más que confirmar su jerarquía con goles, asistencias y protagonismo en el frente de ataque bávaro. Ante ese vacío en el costado izquierdo, en Anfield ya se mueven fichas y el nombre que toma fuerza es el de Anthony Gordon, figura del Newcastle United.

Según el portal Caught Offside, el Liverpool parte como favorito en la carrera por el atacante inglés. “El Liverpool parece ser el favorito inicial para Gordon. Creció allí, y su familia son aficionados del Liverpool a pesar de que él estuvo anteriormente en el Everton”, señala el medio. El interés no sería nuevo: en Anfield lo siguen desde hace tiempo y ya habría existido algún contacto informal para tantear el terreno.

Sin embargo, la operación no será sencilla ni barata. Siempre de acuerdo con Caught Offside, el Newcastle no facilitará la salida de una de sus principales figuras. “El interés del Liverpool es fuerte, le han admirado desde hace tiempo y puede que ya haya habido algunos contactos informales para evaluar la posibilidad de un traspaso. El problema es que el Newcastle hará todo lo posible para complicarle la vida al Liverpool otra vez, como hizo con Alexander Isak. No creo que siquiera consideren iniciar conversaciones a menos que puedan recibir algo en torno a 85 millones de libras, posiblemente incluso 95 millones”, advierte la publicación.

Los números respaldan el interés. Gordon ha tenido un crecimiento notable en Newcastle, con más de 140 partidos disputados, 32 goles y 28 asistencias, además de una regularidad que lo ha convertido en pieza clave. Su desequilibrio, velocidad y capacidad para atacar el espacio encajan en el perfil que busca el Liverpool tras la marcha de Díaz.



El colombiano, por su parte, dejó cifras contundentes en su etapa en Inglaterra: 148 partidos, 41 goles y 23 asistencias antes de su traspaso al Bayern Múnich, dónde ahora es figura clave y los números también los respaldan: 19 anotaciones y 15 pases de gol en 32 juegos.