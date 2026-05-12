Nacional, a semifinal de la Liga Betplay I 2026; aplastó 7-1 a Internacional y no dejó dudas

Este martes, en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, Atlético Nacional no tuvo piedad con Internacional de Bogotá y lo goleó 7-1 para clasificar sin ninguna duda a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026. En el juego de ida, en Bogotá, los 'verdolagas' se habían impuesto por 2-1, consolidando en la serie un contundente 9-2.

El árbitro Carlos Ortega dio el pitazo inicial y la sorpresa de entrada la dieron los bogotanos a los cinco minutos. Larry Vásquez filtró una pelota a Juan Valencia que remató, Simón García bloqueó, pero el mismo delantero de la visita no volvió a perdonar y anotó para empatar de momento la serie.

Nacional dominó la pelota a partir de ese momento aunque sin mucha profundidad. De tanto intentarlo, el cerrojo se abrió al 40'. Juan Manuel Rengifo cobró un tiro de esquina, William Tesillo cabeceó y García anotó con un testarazo.

Los locales apretaron el acelerador y antes del descanso se pusieron en ventaja. Al 45+3', otra vez tiro de esquina de Rengifo y esta vez marcó de cabeza Matheus Uribe, tras una mala salida del arquero Wuilker Faríñez.



En la segunda parte, Nacional fue fulminante en ataque. Al 51', Alfredo Morelos recibió la pelota en tres cuartos de cancha y sacó un derechazo que se coló en el arco de los bogotanos.

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García tuvo una noche soñada al marcar su primer doblete como profesional. Al 65', el defensor anotó de rebota luego de un mal rechazo de un defensor rival. Inter no reaccionó y por el contrario presentó problemas. Faríñez pidió el cambio por lesión e ingresó Simón Zapata.

Al 71', Zapata tuvo una mala salida de balón y Cristian Arangó aprovechó el error y festejó con un potente remate de media distancia. Seis minutos más tarde, Andrés Sarmiento puso una buena pelota dentro del área y Edwin Cardona definió con clase.

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La cereza del pastel la puso Sarmiento al 82' después de que Cardona le devolviera el favor con un centro perfecto. Ortega entendió que el marcador era una paliza y finiquitó todo al 90'.

Nacional ahora espera en a semifinal al ganador de la serie entre Pasto y Tolima.

Nacional vs. Inter de Bogotá. COLPRENSA.

Ficha técnica:

Atlético Nacional: David Ospina, Andrés Felipe Román, William Tesillo, Simón García, Milton Casco (César Haydar - 46'), Jorman Campuzano, Matheus Uribe (Juan Manuel Zapata - 71'), Juan Manuel Rengifo (Edwin Cardona - 71'), Nicolás Rodríguez, Eduard Bello (Andrés Sarmiento - 61') y Alfredo Morelos (Cristian Arango - 61'). DT: Diego Arias.

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Inter de Bogotá: Wuilker Faríñez (Simón Zapata 58'), Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Joan Castro, Kalazán Suárez, Larry Vásquez, Dannovi Quiñones (Rubén Manjarres - 52'), Kevin Parra, Facundo Boné (Johan Caballero -53'), Fabricio Sanguinetti y Juan Valencia (Samir Mayo - 60'). DT: Ricardo Valiño.

Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).

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Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.

Goles: Juan Valencia (5'), Simón García (40' - 65'), Matheus Uribe (45+3'), Alfredo Morelos (51'), Cristian Arango (72'), Edwin Cardona (78') y Andrés Sarmiento (82').