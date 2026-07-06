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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo confirmó la peor noticia sobre Jhon Córdoba y su lesión en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo confirmó la peor noticia sobre Jhon Córdoba y su lesión en el Mundial 2026

En la antesala del partido entre Colombia y Suiza, Néstor Lorenzo en rueda de prensa se refirió a la salud de Jhon Córdoba, tras lesionarse en el partido frente a Ghana

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Jhon Córdoba con la Selección Colombia
Jhon Córdoba con la Selección Colombia
AFP

En la antesala del partido entre la Selección Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, el técnico Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa sobre lo que significa este compromiso y reveló un dato que afectaría no solo este partido, sino una posible clasificación a cuartos de final.

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En el más reciente partido de la 'tricolor', frente a Ghana, el técnico argentino sorprendió al incluir desde el inicio a Jhon Córdoba como reemplazante de Luis Javier Suárez, quien había sido titular en los primeros encuentros del Mundial. Sin embargo, el delantero del Krasnodar apenas pudo estar ocho minutos en cancha, ya que tuvo que ser sustituido tras presentar una molestia muscular.

Por ello, en la rueda de prensa, al técnico argentino le consultaron por la salud del jugador, pero su respuesta no fue muy alentadora: "Jhon está con un desgarro, desgraciadamente se va a perder el resto del torneo, perdemos un jugador muy importante, y el resto ya están recuperados, si hubo un virus que nos pegó a varios pero ya estamos todo bien".

Jhon Córdoba en acción de juego frente a Portugal, por el Mundial 2026.
Jhon Córdoba en acción de juego frente a Portugal, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

- Sobre si Colombia trabajará pensando en un alargue o una definición por penaltis ante Suiza
"El partido se prepara de acuerdo con el rival y con un plan de juego. Después, el desarrollo del encuentro te va obligando a tomar determinadas decisiones, dependiendo de lo que vaya sucediendo. Pero la planificación inicial está enfocada en los 90 minutos."

- Sobre cómo el cuerpo técnico evita pensar en unos posibles cuartos de final
"Hoy estamos enfocados únicamente en Suiza. Creemos que la gente está disfrutando de este equipo y de lo que ha sido el Mundial, y ojalá podamos seguir avanzando. Pero el exceso de optimismo no es bueno y eso no es lo que transmitimos. Nosotros solo transmitimos trabajo, confianza y concentración en el próximo partido."

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Hora y dónde ver el partido de Colombia vs Suiza

La cita será este martes 7 de julio en la ciudad de Vancouver, Canadá, donde la Selección Colombia y Suiza se medirán por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El compromiso podrá seguirse EN VIVO por la pantalla de Gol Caracol, DITU y GolCaracol.com.

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