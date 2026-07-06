Néstor Lorenzo: "Los jugadores se 'matan' por darle una alegría al país y así será contra Suiza"

La Selección Colombia está decidida a hacer historia en el Mundial 2026. Después de clasificar primera en el grupo, por encima de Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, se impuso sobre Ghana, en dieciseisavos de final, y ya está en octavos. Allí, medirá fuerzas con Suiza, rival al que Néstor Lorenzo le puso la lupa y así lo expresó en rueda de prensa.

De igual manera, se refirió a la cantidad de kilómetros que 'la tricolor' ha tenido que recorrer en la cita orbital, siendo el equipo que más lo ha hecho. Pero lo más relevante llegó cuando se refirió a la gravedad de la lesión de Jhon Córdoba, quien se pierde lo que resta del torneo.

¿Es una desventaja ser la Selección que más kilómetros ha recorrido?

"No es bueno viajar tanto, ni los cambios de clima ni de horarios. Jugamos en la altura, en la humedad, en la sequedad, bueno, en fin, estamos expuestos a esos cambios. Sabíamos que iba a ser así, ya que el Mundial es en tres países y le podía tocar a cualquiera; nos tocó a nosotros y solo queda aceptarlo y mirar cómo solucionarlo".

¿Siente que la Selección tiene una deuda pendiente?

"No, para nada. Hemos dado todo. Quizá nos faltó fortuna o hicimos figura a los arqueros rivales. Cada partido lo tomamos con seriedad y vamos a buscar la victoria, representando el juego que a la gente le gusta".



¿Qué tan importante ha sido adecuar a jugadores como Gustavo Puerta?

"Es fundamental tener esa clase de futbolistas, que interpretan el fútbol tan simple, saben cómo ubicarse acorde a la jugada. Además de tener buena técnica y físico, entiendo los momentos y eso nos ayuda a que el equipo crezca. Ahora, no solo es él, sino que tenemos varios de ellos".

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¿Cuál es la virtud que debe trabajar Colombia para vencer a Suiza?

"Hay que tener disciplina táctica porque son un equipo ordenado, que tiene sistematizadas acciones de juego con un entrenador que lleva varios años. Hay 10 jugadores que estuvieron en Qatar 2022, con futbolistas en la Premier League y en Italia, entonces será un partido duro".

Néstor Lorenzo con la Selección Colombia AFP

¿Cómo trabajar la definición?

"Se hace en el día a día, pero los delanteros que están en la Selección son jugadores que hacen goles todos los fines de semana, acostumbrados a todas esas situaciones. Solo son momentos, donde los goles no aparecen y ya está. Estoy tranquilo porque generamos situaciones".

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¿Qué espera del rival?

"Su esquema básico es 4-2-3-1, pero, por momentos, juegan con dos adelante. Tiene juego por afuera, cuenta con volantes dinámicos. Va a ser un partido duro y contra un buen equipo".

¿Cuál es la sensación del grupo por el acompañamiento de la hinchada?

"Nos genera un compromiso. Que la gente sea feliz o no por un resultado de la Selección no está bueno, ya que habla mal de otras cosas. Sin embargo, todos los jugadores se 'matan' porque quieren darle una alegría a la hinchada. A nivel mundial muchas selecciones están reaccionando de la misma manera, pero los primeros fuimos nosotros".

¿Cómo está el equipo del virus y cómo se encuentra Jhon Córdoba?

"Jhon está con un desgarro. Desgraciadamente, se va a perder el resto del torneo y es una baja importante. El resto ya está bien. Hubo un virus que nos golpeó a varios, pero ya estamos bien".

Néstor Lorenzo; técnico de la Selección Argentina Fotografías de: Colprensa

Suiza suele cambiar su lateral derecho, ¿eso es una ventaja?

"Depende. No lo sé. Habrá que ver quién entra. Esperemos que 'Lucho' gane ese sector, los duelos y anote".

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¿El planteamiento cambia, pensando en tiempo extra y penaltis?

"El partido se plantea con una estrategia de acuerdo al rival y plan de juego, después lo que pase en cancha, se hacen ajustes. Ahora, todo se plantea por los 90 minutos".

¿Cree que se ha generado una ola de exitismo?

"Todos estamos pensando en Suiza. Ahora, la gente está disfrutando del equipo y en cada momento del Mundial. El exitismo no es bueno y eso no es lo que se quiere transmitir".