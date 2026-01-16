Síguenos en:
Samuel Eto'o recibió fuerte castigo por su comportamiento en la Copa Africana de Naciones

Samuel Eto'o recibió fuerte castigo por su comportamiento en la Copa Africana de Naciones

La decisión fue tomada por la Confederación, argumentando que Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa, "infringió los principios de deportividad y tuvo mala conducta".

Por: EFE
Actualizado: 16 de ene, 2026
Samuel Eto'o fue castigado por la confederación africana
Samuel Eto'o fue castigado por la confederación africana
Foto: AFP

