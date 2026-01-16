Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Novedades en Liverpool con Mohamed Salah; Arne Slot dio reveladoras declaraciones

Novedades en Liverpool con Mohamed Salah; Arne Slot dio reveladoras declaraciones

Luego de la eliminación de Egipto de la Copa Africana de Naciones, el extremo del cuadro 'red' fue noticia en Inglaterra por unas palabras del director técnico.

Por: EFE
Actualizado: 16 de ene, 2026
Comparta en:
Mohamed Salah, delantero del Liverpool.
Mohamed Salah, delantero del Liverpool.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad