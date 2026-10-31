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Gol Caracol  / Santa Fe se quedó con el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina; triunfo 4-3 sobre Olimpia

Santa Fe se quedó con el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina; triunfo 4-3 sobre Olimpia

Este sábado, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, Ecuador, Independente Santa Fe venció a Olimpia y se quedó con el tercer puesto del torneo continental de clubes.

Por: EFE
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Santa Fe vs Olimpia.
Santa Fe vs Olimpia.
AFP.

Independiente Santa Fe se quedó este sábado 31 de octubre con el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina, al imponerse por 4-3 al Olimpia paraguayo en un electrizante partido disputado en el estadio Rodrigo Paz, en Quito.

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El Santa Fe llegó a tener una ventaja de dos goles gracias a los tantos de Mariana Zamorano, en los minutos 18 y 22, pero Olimpia remontó y mantuvo la ventaja de 2-3 hasta el minuto 91, en que la colombiana Laura Daniela Garavito logró el empate 3-3. Pero en el minuto 96, Juana Ortegón anotó el gol del triunfo para las 'leonas'.

Santa Fe se quedó con el tecer lugar en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Santa Fe se quedó con el tecer lugar en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Foto: AFP

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La transitoria remontada paraguaya comenzó con un violento remate de Tania Riso en el minuto 25; Ana Pereira con espléndido golpe de cabeza anotó el segundo, en el minuto 40; y Milagros Ortiz se aprovechó de un resbalón de una defensa colombiana para marcar el tercero en el 50.

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Una de las goleadoras del torneo, Mariana Zamorano, con seis anotaciones, se fue expulsada al minuto 58, pero su equipo, el Santa Fe, tuvo un final electrizante gracias a los tantos de Garavito y de Ortegón.

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