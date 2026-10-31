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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La clara advertencia para Nelson Deossa y compañía en Betis, pese a ir bien en Liga de España

La clara advertencia para Nelson Deossa y compañía en Betis, pese a ir bien en Liga de España

Betis le ganó 2-1 al Málaga este sábado en La Cartuja, puntos que le permitieron mantenerse en el cuarto lugar de la Liga de España, pero Pellegrini envió un recado claro para Nelson Deossa y séquito.

Por: EFE
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Jugadores del Betis y un festejo de gol contra Málaga por la Liga de España.
Jugadores del Betis y un festejo de gol contra Málaga por la Liga de España.
Foto: AFP

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, dijo este sábado, tras el triunfo por 2-1 en casa sobre el Málaga, que está “contento” con los puntos y “la manera jugar” de su equipo, que se afianza en la cuarta plaza de LaLiga EA Sports con 23 puntos en once jornadas, pero advirtió de que “relajarse” y pensar en la clasificación sería "un error". Claro mensaje para Nelson Deossa, 'Cucho' Hernández y compañía.

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“Hicimos muy buen partido hasta el 2-1 de ellos. El primer tiempo fue muy completo y me dejó conforme. En el segundo salimos a buscar el tercero, pero con el 2-1 el equipo se apretó un poco”, analizó en rueda de prensa el técnico chileno en el Estadio La Cartuja.

Real Betis vs. Málaga.
Real Betis vs. Málaga.
afp.

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El santiaguino explicó que, a partir de ahí, el Málaga tuvo "más iniciativa con balón, pero no tuvieron llegadas importantes" y el Betis las defendió "bien”, por lo que apeló a “seguir jugando así”.

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“Esto esta comenzando y no hemos alcanzado un tercio (de la temporada). Estamos contentos con los puntos y la manera en que jugamos, pero relajarnos es un error. Hay que seguir, no pensamos en la clasificación ni en logros del futuro”, recalcó.

Del delantero irlandés Troy Parrot, titular frente a los malagueños, apuntó que “trata de mejorar” y “no tiene dudas” de que “retomará fluidez, porque es un luchador" y les "aporta mucho arriba”.

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Según Pellegrini, Dani Ceballos “ha mejorado muchísimo en las últimas semanas, estamos intentando hacer rotaciones y tiene todavía que darnos por su calidad y trayectoria”, indicó, mientras que destacó la reaparición de Aitor Ruibal, de baja por una operación desde mayo, pues les "da mucho y es una alternativa en punta ahora que está 'Cucho' (Hernández) lesionado”.

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Respecto al extremo brasileño Antony dos Santos, el chileno explicó que les informó de “unos problemas físicos a mediados de semana” y, por ello, decidió “guardarlo para un rato, pero poco a poco debe ir recuperando su nivel" y lo van "a recuperar".

Nelson Deossa, volante colombiano que milita en Betis.
Nelson Deossa, volante colombiano que milita en Betis.
Foto: AFP

También se refirió al Málaga, al que entrenó en el pasado, y expresó que “con la cantidad de puntos (que lleva) no lo va a tener fácil, pero se asocian bien y tienen calidad técnica”, aunque “su plantel de Segunda a Primera exigía un poco más de experiencia al ser un equipo muy joven, pero ojalá consigan mantenerse”.

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Por último, Pellegrini celebró que el “rendimiento del Betis en liga es muy alto” al ser sexto, y más estando en la zona alta de la fase liga de la 'Champions League', por lo que destacó haber tenido la “madurez de no solo pensar en los miércoles de Champions, aunque las comparaciones con otra temporadas debemos hacerlas al final”, concluyó.

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