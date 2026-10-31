Milan se quedó con el derbi y le quitó el invicto al Inter; 3-1 en San Siro

El Milan, con Diego Moreira como gran protagonista, autor de un gol y asistente en los otros dos, se impuso al Inter (3-1) en el derbi milanés, tras un duelo de alta intensidad en el que la pizarra de Rúben Amorim se impuso a la de Cristian Chivu para poner fin al invicto interista.

Fue un derbi cargado de significado. Por lo que representa históricamente la batalla entre dos de los grandes de la Serie A y por lo que había en juego para ambos. El Milan necesitaba los tres puntos para no descolgarse; el Inter buscaba seguir en la pelea por el liderato, con un Lazio en estado de gracia y un Roma que, tras cumplir con su parte, se mantiene al acecho.

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Tres minutos tardó el Milan en golpear tras construir la jugada y pillar desprevenido a su rival. El belga Diego Moreira, escorado en su banda derecha, se desquitó de Carlos Augusto con una cinta para poner un balón medido al punto de penalti que remató de forma perfecta Christian Pulisic con un testarazo. El estadounidense no pudo celebrar mejor su reciente renovación hasta 2031.

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El Milan no frenó. Salió a morder, muy intenso, estructurado y confiado. Seis minutos después, cuando solo se habían cumplido diez, de nuevo Moreira, desde el córner, sacó la regla y cartabón para asistir a Adrien Rabot, que después de un tiro mordido que tocó el palo, puso el 2-0. Una jugada muy estudiada que tuvo su premio.



Milan le ganó al Inter de Milán en el derbi en el San Siro. Foto: AFP

El gol significó la definición perfecta del planteamiento de Rúben Amorim. Pero delante tenía al Inter campeón, al rival a batir para el 'Scudetto', un equipo ya acostumbrado en este arranque liguero a comenzar por debajo en el marcador.

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En el minuto 21, para dar continuidad a un comienzo loco de partido, sin parón alguno, el Inter recortó distancias por medio de Alessandro Bastoni tras un córner. El conjunto 'neroazzurri' fue letal con los saques de esquina, y a punto estuvieron de empatar en varias ocasiones. Pero 'Magic' Mike Maignan también tuvo su día bajo palos.

Y... de nuevo Moreira. Estelar el centrocampista en la jornada de este sábado. Cuando el Inter rozaba el empate antes del descanso, el belga cogió el balón para tirar una falta en la frontal, respiró profundamente y metió un misil directo a la escuadra, imposible para 'Pepo' Martínez. El gol levantó hasta los aplausos de aficionados interistas.

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Tras el descanso bajó, naturalmente, el ritmo. El Inter tomó la iniciativa pero se encontró enfrente a un Milan bien colocado, con Luka Modric atento en las salidas de balón y el defensa Koni De Winter, al igual que Maignan, inspirados.

En el minuto 73, el árbitro señaló penalti a favor del Inter, que anuló tras revisarlo en el VAR después de que el balón golpeara el pecho del español Mario Gila. Lo intentó el equipo de Chivu, acechó y buscó la manera de cambiar el rumbo del partido, pero volvió a imponerse el planteamiento del Milan, decidido a no dejar escapar la victoria y firme en su resistencia.

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La ausencia de Lautaro Martínez en este tipo de escenarios pesó al Inter, que no pudo darle la vuelta al marcador ni con Marcus Thuram como punta en ataque, ni luego con Pio Esposito como apoyo. Las sustituciones de Chivu no fueron determinantes y el Inter se quedó sin la remontada a la que se había acostumbrado esta temporada.

El 'Derby della Madonnina', que alude a la estatua de la Virgen de la Asunción que corona la cima del emblemático Duomo de Milán, se disputó, además, en un contexto muy particular. Hace dos días, ambos clubes presentaron, en un acto en el que mostraron simpatía y mucha diplomacia, el que será su nuevo estadio, compartido como San Siro, desde 2031, el Generali Stadium.

Milan le ganó al Inter de Milán en el derbi en el San Siro. Foto: AFP

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Aunque cuando el árbitro pita el comienzo del partido, el tacto se acaba. Las gradas lo reflejaron, con un duelo de coreografías y de tifos. La balanza se decantó, merecidamente, de lado del Milan, que se colocó cuarto y desbancó, a falta de su partido, al Como de Cesc Fàbregas. El Inter espera al Lazio, que se juega este domingo colocarse líder en solitario.

- Ficha técnica

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3 - Milan: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara (Bartesaghi, m.83); Musah (Jashari, m.83), Modric, Rabiot; Moreira (Hutchinson, m.89), Ramos (Terracciano, m.89), Pulisic (Cisse, m.83). Entrenador: Rúben Amorim.

1 - Inter de Milán: Martinez; Bisseck (Bonny, m.82), Akanji, Bastoni (Dimarco, m.82); Spence, Barella (Esposito, m.82), Calhanoglu (Zielinski, m.72), Sucic, Carlos Augusto; Diouf (Mkhitaryan, m.72); Thuram. Entrenador: Cristian Chivu.

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Goles: 1-0, Pulisic (m.4); 2-0, Rabiot (m.10); 2-1, Bastoni (m.22); 3-1, Moreira (m.43).

Árbitro: Marco Guida. Mostró tarjeta amarilla a De Winter (m.49) y Moreira (m.52) por parte del Milan, y a Carlos Augusto (m.90) por parte del Inter.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la décima jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia). En los prolegómenos del partido, el estadio rindió homenaje a Ricardo Kaká por su ingreso en el Salón de la Fama rossonero.