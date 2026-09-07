Santa Fe vs. Vasco da Gama, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Copa Sudamericana

Tres décadas después de su único antecedente, Independiente Santa Fe y Vasco da Gama vuelven a verse las caras en una serie eliminatoria. Aquella vez, en las semifinales de la Copa CONMEBOL 1996, el 'León' avanzó por penales en Bogotá tras un 2-2 global. La historia se repite en 'El Campín', con el campeón de la Copa Sudamericana 2015 como local y un Vasco que llega envalentonado tras la goleada en Asunción.

Santa Fe viene de la clasificación más resonante de su campaña: eliminó a River Plate. Después del 0-0 en Bogotá, el equipo de Pablo Repetto empató 1-1 en el 'Monumental'—Sebastián Driussi adelantó al 'Millonario' y Franco Fagúndez igualó a los 80 minutos— y se impuso en la definición por penales, con Hugo Rodallega como capitán a los 41 años. Rodallega y Fagúndez, con cuatro goles cada uno, son los autores de dos tercios de los tantos del 'Cardenal' en la temporada continental, y casi todos llegaron en el segundo tiempo: un equipo que crece con los minutos.

Vasco, dirigido por Pedro Emanuel, resolvió su serie ante Olimpia con una remontada de carácter. Tras el 0-0 de São Januário, en Asunción empezó perdiendo con el gol de Esteban Matus, pero lo dio vuelta con autoridad: Thiago Mendes empató, David lo adelantó antes del descanso y Adson y Claudio Spinelli redondearon el 4-1. El 'Cruzmaltino' es uno de los equipos que más puntos sumó en este certamen en partidos que comenzó perdiendo, y Adson, con nueve participaciones en secuencias de gol, es una de sus armas más desequilibrantes.

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Para Santa Fe, la serie es una prueba de su fortaleza en casa: apenas tres derrotas como local en 44 partidos por rondas eliminatorias de torneos de la Conmebol, y seis triunfos en siete duelos ante brasileños. Para Vasco, la chance de confirmar que la versión de Asunción, la del equipo que no se rinde, es la que lo puede devolver a una semifinal continental.



Serie por comenzar: el ganador del global avanzará a las Semifinales; si hay igualdad tras los dos partidos, habrá penales. La vuelta se jugará la semana próxima en Río de Janeiro.

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Vasco da Gama

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Estadio: Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

Fecha y horario: martes 8 de septiembre - 5:00 p.m. (hora Colombia).

Transmisión: Directv Sports.

Árbitro: Darío Herrera (ARG).

VAR: Hernán Mastrángelo (ARG).