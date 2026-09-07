Novedades con Marino Hinestroza, a horas de Santa Fe vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana

Este martes se jugará el partido de ida de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama, a las 5 de la tarde en el estadio El Campín, y en el equipo brasileño están presentes en la delegación los colombianos Johan Rojas y Marino Hinestroza, quienes llaman la atención y se llevan focos a horas del compromiso.

Precisamente con respecto a Hinestroza, el medio 'Globo Esporte' le dedicó un amplio espacio y destacó incluso que podría ser titular frente a los 'cardenales', ya que en las últimas semanas ha venido ganando terreno con el entrenador Pedro Emanuel.

"La mejoría de Marino es uno de los principales logros de Pedro Emanuel desde que asumió el cargo en el Vasco. El técnico logró revitalizar a jugadores que estaban pasando por un mal momento y el colombiano también ha comenzado a responder mejor en los entrenamientos diarios", se leyó en uno de los apartados de la referida nota.

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Y es que para el vallecaucano la llegada a Vasco no ha sido para nada fácil, ya que no ha encontrado el mejor nivel que tuvo en su tiempo en Nacional y ha sido blanco de críticas de la prensa especializada y de un amplio sector de los hinchas.



El entrenador del cuadro brasileño reconoció el alza de Hinestroza y así lo dejó en evidencia en unas declaraciones antes del desplazamiento a Bogotá. "El trabajo que hice con Marino se reduce a que él crea en sí mismo y se entregue más. Si demuestra que es importante para el equipo, tendrá más oportunidades", explicó Pedro Emanuel.

"Esta es mi forma de trabajar, nuestra forma de trabajar. Y mi equipo sabe perfectamente que así es como funciona. A menudo les digo que no les doy oportunidades; se las ganan, y se las ganan con su propio trabajo", agregó el DT.

Marino Hinestroza en duelo contra Bahía, por el Brasileirao. Foto: Getty Images.

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