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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Novedades con Marino Hinestroza, a horas de Santa Fe vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana

Novedades con Marino Hinestroza, a horas de Santa Fe vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana

Santa Fe vs. Vasco da Gama se jugará este martes en El Campín y desde Brasil llegaron noticias relacionadas con Marino Hinestroza, exjugador de Nacional y en la actualidad en el equipo de Río.

Por: Sebastián Camilo Gómez Amado
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Marino Hinestroza Vasco da Gama
Marino Hinestroza, futbolista colombiano del Vasco da Gama
AFP

Este martes se jugará el partido de ida de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama, a las 5 de la tarde en el estadio El Campín, y en el equipo brasileño están presentes en la delegación los colombianos Johan Rojas y Marino Hinestroza, quienes llaman la atención y se llevan focos a horas del compromiso.

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Precisamente con respecto a Hinestroza, el medio 'Globo Esporte' le dedicó un amplio espacio y destacó incluso que podría ser titular frente a los 'cardenales', ya que en las últimas semanas ha venido ganando terreno con el entrenador Pedro Emanuel.

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"La mejoría de Marino es uno de los principales logros de Pedro Emanuel desde que asumió el cargo en el Vasco. El técnico logró revitalizar a jugadores que estaban pasando por un mal momento y el colombiano también ha comenzado a responder mejor en los entrenamientos diarios", se leyó en uno de los apartados de la referida nota.

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Y es que para el vallecaucano la llegada a Vasco no ha sido para nada fácil, ya que no ha encontrado el mejor nivel que tuvo en su tiempo en Nacional y ha sido blanco de críticas de la prensa especializada y de un amplio sector de los hinchas.

El entrenador del cuadro brasileño reconoció el alza de Hinestroza y así lo dejó en evidencia en unas declaraciones antes del desplazamiento a Bogotá. "El trabajo que hice con Marino se reduce a que él crea en sí mismo y se entregue más. Si demuestra que es importante para el equipo, tendrá más oportunidades", explicó Pedro Emanuel.

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"Esta es mi forma de trabajar, nuestra forma de trabajar. Y mi equipo sabe perfectamente que así es como funciona. A menudo les digo que no les doy oportunidades; se las ganan, y se las ganan con su propio trabajo", agregó el DT.

Marino Hinestroza en duelo contra Bahía, por el Brasileirao.
Marino Hinestroza en duelo contra Bahía, por el Brasileirao.
Foto: Getty Images.

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