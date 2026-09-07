Luto en el fútbol colombiano; murió Jorge Bermúdez, padre del 'Patrón'' Bermúdez

Hace pocos minutos se conoció del fallecimiento de Jorge 'el Hacha' Bermúdez, a sus 78 años, quien fue un respetado y recio defensor central del fútbol profesional colombiano. El vallecaucano dejó una historia en Deportes Quindío, del que fue capitán y líder. También defendió los colores de clubes como Santa Fe y Deportivo Pereira, y tuvo algún paso por Selección Colombia.

'El Hacha' era el padre de Jorge Hernán Bermúdez, quien siguió sus pasos e hizo reconocida carrera deportiva en clubes de nuestro país, Argentina y Portugal, entre otros, y que ahora es panelista de la cadena internacional 'Espn'. Cuentan los historiadores del balompié nacional que fue un buen cabeceador, un zaguero central al que no le importaba rechazar el balón a donde fuera o tener que frenar a los rivales con juego fuerte, en pro de ayudar y cumplir con sus tareas defensivas.

Bermúdez padre estaba residenciado en la ciudad de Armenia y tan pronto se supo de su muerte, se leyeron mensajes de admiración y respeto de parte de periodistas y de algunos aficionados.

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Cabe indicar que hace algunos días su hija Vanessa Bermúdez Morales expresó que Jorge Enrique sufrió un accidente. "Familia exprofesionales del Quindío; es mi deber como hija comunicarles el accidente tan triste que tuvo mi padre el día de ayer; sufrió una caída y se golpeó muy fuerte la cabeza; el pronóstico es un derrame craneal; estamos a la espera que le hagan todo lo necesario para parar el sangrado; les pido de todo corazón que oren por mi viejo, porque pese a las circunstancias sigue fuerte y estable. Está en exámenes y chequeo permanente”, escribió Vanessa alertando de la situación por la que pasó en sus últimas horas de vida.



Aún no se ha informado con respecto al lugar de las exequias de un hombre que se convirtió en histórico del Deportes Quindío, con el que jugó más de 600 partidos.

Falleció en Armenia, JORGE “El Hacha”BERMÚDEZ exjugador del Quindío, defensa central de juego recio.

Era padre del jugador del mismo nombre a quien se conoce como “El Patrón de Boca”.

Q.E.P.D.#WbeimarLoDice pic.twitter.com/5jAI8CnhxN — Wbeimar lo dice (@wbeimarlodice) September 7, 2026