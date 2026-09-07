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Gol Caracol  / Piloto le salvó la vida a un rival al sacarlo de un auto en llamas; VIDEO

Piloto le salvó la vida a un rival al sacarlo de un auto en llamas; VIDEO

En el campeonato GT de China, piloto británico Ollie Millroy sufrió un grave accidente y fue salvado por su rival neerlandés Loek Hartog.

Por: AFP
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Ollie Millroy sufrió la fractura de cinco costillas, una clavícula, una mano y un dedo.
Ollie Millroy sufrió la fractura de cinco costillas, una clavícula, una mano y un dedo.
China GT.

El piloto británico Ollie Millroy agradeció a uno de sus rivales, el neerlandés Loek Hartog, quien se vistió de "superhéroe" para sacarlo de su bólido en llamas tras un terrible accidente durante una carrera del campeonato GT de China.

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"Esta noche sigo vivo gracias a un solo hombre", escribió Millroy en Instagram.

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El Ferrari del británico de 36 años se incendió después de un espectacular choque entre tres coches el sábado en el circuito internacional de Shanghái.

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"Loek Hartog se detuvo de inmediato, sin ningún comisario de pista ni bombero a la vista, y arriesgó su propia vida para sacarme del coche", explicó.

El neerlandés encontró rápidamente un extintor y fue el primero en lanzarse a apagar las llamas que envolvían el habitáculo destrozado de su rival.

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"No recuerdo nada (...) pero recordaré su increíble acto de valentía por el resto de mis días", añadió Millroy.

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"Algún día les contaré esta historia a nuestros tres hijos y Loek será también para ellos el mayor superhéroe de la Historia", insistió el británico, que sufrió múltiples fracturas (cinco costillas, una clavícula, una mano y un dedo) y una contusión pulmonar como consecuencia del accidente.

Hartog, de 23 años, que lo visitó en el hospital, rememoró este rescate con humildad en un mensaje en sus redes: "Lo que yo hice no es lo importante. Estoy seguro de que mucha gente habría reaccionado exactamente de la misma manera en mi lugar".

Eso sí, admitió que "fue aterrador" y que "hubo momentos en los que no sabía si iba a poder sacar a Ollie".

La escudería de Millroy, AAI Motorsport, anunció en un comunicado que "no participará más en ninguna carrera organizada por China GT", censurando las medidas de seguridad en el circuito.

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El equipo subrayó que el coche de su piloto "siguió ardiendo durante más de un minuto" tras el accidente y "que no se observó ninguna operación de lucha contra el fuego ni de rescate dentro del plazo debido".

"Presentamos nuestras sinceras disculpas por este accidente, así como por el impacto y la angustia que ha provocado", declaró por su parte el organizador del China GT Championship en un comunicado publicado en la plataforma Weibo.

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"Llevaremos a cabo un estudio y una investigación minuciosos sobre este accidente y elaboraremos planes más completos para subsanar cualquier deficiencia", añadió.

El organizador deseó también "pronta recuperación" a Millroy y a los demás pilotos implicados y expresó su "profunda gratitud y su profundo respeto a Loek Hartog, que fue el primer piloto en llegar al lugar del accidente y prestar auxilio", añadió.

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© Agence France-Presse

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