Costa Rica vs. Colombia Sub-20; hora y dónde ver EN VIVO POR TV el debut en el Mundial femenino

Este lunes 7 de septiembre, la Selección Colombia femenina Sub-20 saldrá a la acción, enfrentando a Costa Rica por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo E.

Dentro de las jugadores destacadas en el combinado 'cafetero', resalta el de la arquera, Luisa Agudelo, quien ya tiene amplia experiencia en lo que es disputar un certamen mundialista.

¿A qué hora y en dónde ver EN VIVO POR TV el duelo entre la Selección Colombia Sub-20 vs. Costa Rica?

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Este lunes 7 de septiembre, el conjunto colombiano iniciará su camino en el torneo mundialista, enfrentando a las siempre difíciles 'ticas', que también quieren empezar con pie derecho el torneo.



Este partido, que correspondiente a la primera fecha del grupo E, está estipulado iniciar a las once de la mañana (hora rio de nuestro país).

El encuentro tendrá la transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, www.golcaracol.com y DITU.

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Costa Rica vs. Colombia

Día: lunes 7 de septiembre.

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Miejski Lodz.

Jornada: fecha 1 del grupo E.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Selección Colombia femenina Sub-20 se alista para su debut en el Mundial de Polonia. Foto oficial de la Federación Colombiana de Fútbol

Grupo, rivales, partidos y horarios de Colombia femenina Sub-20

La Selección Colombia Femenina Sub-20 está en el Grupo E del Mundial de Polonia 2026, junto a Costa Rica, Portugal y Corea del Norte. El equipo dirigido por Carlos Paniagua afrontará una zona exigente y buscará avanzar a los dieciseisavos de final. Para lograrlo, deberá terminar entre los dos primeros de su grupo o ubicarse entre los cuatro mejores terceros.

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El debut de Colombia será este lunes 7 de septiembre contra Costa Rica, desde las 11:00 a. m., en el estadio Miejski ŁKS de Łódź. Luego, la Tricolor enfrentará a Portugal el jueves 10 de septiembre, a las 11:00 a. m. Finalmente, cerrará la fase de grupos contra Corea del Norte el domingo 13 de septiembre, a las 11:00 a. m.

Entre las jugadoras más reconocidas de la convocatoria aparecen la arquera Luisa Agudelo, Maithé López, Sintia Cabezas, Juana Ortegón y María José Torres. También sobresalen Brenda Cardona, Isabella Díaz y Mariana Silva.