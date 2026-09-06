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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Costa Rica vs. Colombia Sub-20; hora y dónde ver EN VIVO POR TV el debut en el Mundial femenino

Costa Rica vs. Colombia Sub-20; hora y dónde ver EN VIVO POR TV el debut en el Mundial femenino

Este lunes, el combinado 'tricolor' iniciará su camino en el Mundial femenino Sub-20, enfrentando a las 'ticas' en el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo E.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 6 de sept, 2026
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La Selección Colombia femenina Sub-20 se alista para su debut en el Mundial de Polonia 2026.
La Selección Colombia femenina Sub-20 se alista para su debut en el Mundial de Polonia 2026.
Foto oficial de la FCF

Este lunes 7 de septiembre, la Selección Colombia femenina Sub-20 saldrá a la acción, enfrentando a Costa Rica por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo E.

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Dentro de las jugadores destacadas en el combinado 'cafetero', resalta el de la arquera, Luisa Agudelo, quien ya tiene amplia experiencia en lo que es disputar un certamen mundialista.

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¿A qué hora y en dónde ver EN VIVO POR TV el duelo entre la Selección Colombia Sub-20 vs. Costa Rica?

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Este lunes 7 de septiembre, el conjunto colombiano iniciará su camino en el torneo mundialista, enfrentando a las siempre difíciles 'ticas', que también quieren empezar con pie derecho el torneo.

Este partido, que correspondiente a la primera fecha del grupo E, está estipulado iniciar a las once de la mañana (hora rio de nuestro país).

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El encuentro tendrá la transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, www.golcaracol.com y DITU.

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Costa Rica vs. Colombia
Día: lunes 7 de septiembre.
Hora: 11:00 a.m.
Estadio: Miejski Lodz.
Jornada: fecha 1 del grupo E.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Selección Colombia femenina Sub-20 se alista para su debut en el Mundial de Polonia.
Selección Colombia femenina Sub-20 se alista para su debut en el Mundial de Polonia.
Foto oficial de la Federación Colombiana de Fútbol

Grupo, rivales, partidos y horarios de Colombia femenina Sub-20

La Selección Colombia Femenina Sub-20 está en el Grupo E del Mundial de Polonia 2026, junto a Costa Rica, Portugal y Corea del Norte. El equipo dirigido por Carlos Paniagua afrontará una zona exigente y buscará avanzar a los dieciseisavos de final. Para lograrlo, deberá terminar entre los dos primeros de su grupo o ubicarse entre los cuatro mejores terceros.

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El debut de Colombia será este lunes 7 de septiembre contra Costa Rica, desde las 11:00 a. m., en el estadio Miejski ŁKS de Łódź. Luego, la Tricolor enfrentará a Portugal el jueves 10 de septiembre, a las 11:00 a. m. Finalmente, cerrará la fase de grupos contra Corea del Norte el domingo 13 de septiembre, a las 11:00 a. m.

Entre las jugadoras más reconocidas de la convocatoria aparecen la arquera Luisa Agudelo, Maithé López, Sintia Cabezas, Juana Ortegón y María José Torres. También sobresalen Brenda Cardona, Isabella Díaz y Mariana Silva.

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