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Gol Caracol  / Se filtró video de celebración de arquero de Corinthians tras final con Santa Fe; ¿era para tanto?

Se filtró video de celebración de arquero de Corinthians tras final con Santa Fe; ¿era para tanto?

Este jueves, luego del tensionante final en El Campín en el partido de Copa Libertadores entre Santa Fe y Corinthians, se conoció el video de lo que habría generado la furia de jugadores 'cardenales'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de may, 2026
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Hugo Souza Corinthians vs Santa Fe
Hugo Souza, arquero de Corinthians en partido contra Santa Fe
Colprensa

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