Se filtró video de celebración de arquero de Corinthians tras final con Santa Fe; ¿era para tanto?

Tras el empate 1-1 entre Santa Fe y Corinthians en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se vivieron momentos de tensión por un amago de bronca en la cancha, luego de que varios jugadores de los 'cardenales' le reclamaron una celebración exagerada al arquero del 'timao', Hugo Souza.

Los hechos no pasaron a mayores pero la mayoría apuntó contra el guardameta del elenco brasileño, aunque este jueves se conoció el video del festejo del golero que había causado la molestia en los bogotanos.

En redes sociales, eso sí, la mayoría puntualizó en que no fue una celebración exagerada del arquero Hugo Souza, de Corinthians, pero en medio del tensionante partido desde Santa Fe lo habrían tomado de mala manera.

En las imágenes se ve al guardameta del 'timao' festejando el empate 1-1 tras el pitazo final en El Campín, dentro de su pórtico, cuando en instantes llegan varios futbolistas 'cardenales' a empujarlo y buscar discusión.



Así fue la celebración del arquero de Corinthians contra Santa Fe, en Copa Libertadores

Estão acabando com o futebol!



Essa ação em cima do Hugo foi patético! pic.twitter.com/kAMcZ8iXvu — Fala Muito, FIEL! (@falamuitofiel) May 7, 2026