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Gol Caracol  / Lionel Scaloni hasta las lágrimas; emotivo momento con Messi en el Mundial 2026

Lionel Scaloni hasta las lágrimas; emotivo momento con Messi en el Mundial 2026

En medio de la victoria por 3-0 de Argentina sobre Argelia, el entrenador, Lionel Scaloni, protagonizó una escena que llamó la atención y dio de qué hablar.

Por: EFE
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, dando indicaciones en el Mundial 2026
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, dando indicaciones en el Mundial 2026
AFP

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró contento y tranquilo luego del triunfo por 3-0 ante Argelia y aseguró que con el desempeño de este martes, Lionel Messi ratificó que "será el mejor de la historia por siempre".

"Sin palabras, es increíble. ¿Qué puedo decir de Leo? Messi será el mejor de la historia por siempre, será muy difícil que lo puedan igualar", dijo el técnico de la Albiceleste en declaraciones al final del partido.

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Sobre el partido dijo que el resultado quizá no refleja lo que hizo Argelia en el campo de juego del estadio de Kansas City: "Fue un partido muy difícil, que no sé si refleja lo que pasó, nosotros merecimos ganar pero ellos hicieron un buen partido. Sabíamos cómo nos iban a jugar y que nos podían complicar. Pero mis jugadores han hecho un trabajo muy bueno".

El estratega añadió que están contentos por iniciar con buen pie el Mundial 2026, algo que les da "tranquilidad" porque siempre el primer partido "es complicado".

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, se abrazó con Messi en el Mundial 2026
Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, se abrazó con Messi en el Mundial 2026
AFP

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Y agregó que el amplio marcador sobre Argelia le permitió cuidar de algunos jugadores. "Sí, todos los chicos quieren participar, todos quieren jugar. Ojalá en el tercer partido estemos clasificados y puedan jugar todos", concluyó.

Lionel Messi, capitán de Argentina, marcó contra Argelia en el Mundial 2026
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