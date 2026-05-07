Video viral: aficionados de Santa Fe hicieron gestos racistas contra hinchas de Corinthians

Independiente Santa Fe igualó 1-1 con Corinthians en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2026. Los 'cardenales' hicieron un buen partido, jugaron mejor y se pusieron en ventaja con golazo de Hugo Rodallega, sin embargo, en el último suspiro los brasileños empataron con anotación de Gustavo Henrique. Con el pitazo final, en la cancha se armó la de troya por cuenta del festejo del arquero del 'timao', lo cual generó rabia en los jugadores y aficionados locales.

Fueron varios los jugadores de Santa Fe que fueron a buscar al guardameta Hugo Souza, quien fue rescatado por el staff de su equipo, aunque alcanzó a recibir botellazos desde la tribuna antes de escurrirse por el túnel hacia los camerinos.

A la par de estos hechos, los hinchas 'albirrojos' descargaron toda su furia contra los fanáticos brasileños y en video quedó evidenciado un gesto racista por parte de un par de personas. En las imágenes se les ve haciendo ademanes de un 'mono' (gorila) y con palabras de grueso calibre.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial del tema, pero dado los antecedentes en otros escenarios y juegos, es muy probable que recaiga una sanción desde la Conmebol para Independiente Santa Fe.



Vea el video acá:

Hinchas de Santa Fe haciendo gestos racistas a los seguidores de Corinthians. Una vergüenza y el equipo de Bogotá puede recibir una sanción de Conmebol. pic.twitter.com/A1mCylUeA3 — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) May 7, 2026