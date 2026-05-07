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Gol Caracol  / Video viral: aficionados de Santa Fe hicieron gestos racistas contra hinchas de Corinthians

Video viral: aficionados de Santa Fe hicieron gestos racistas contra hinchas de Corinthians

En redes sociales circula un video de unos fanáticos de Santa Fe haciendo gestos y ademanes de 'mono' ante los aficionados del 'timao'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
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Santa Fe vs. Corinthians.
Santa Fe vs. Corinthians.
COLPRENSA.

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