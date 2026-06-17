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Así ven a la Selección Colombia en Uzbekistán; "fuertes, con Luis Díaz candidato al Balón de Oro"

Llegó el día, este miércoles 17 de junio la Selección Colombia debuta en el Mundial 2026, y el rival a vencer será el combinado de Uzbekistán. En Gol Caracol hablamos con un periodista de este país.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Luis Díaz, figura de la Selección Colombia.
Luis Díaz, figura de la Selección Colombia.
Foto: AFP

La Selección Colombia inicia su camino en el Mundial 2026 este miércoles en el estadio Ciudad de México frente a Uzbekistán, un combinado que tiene como entrenador a Fabio Cannavaro, y a la figura del Manchester City, Abdukodir Khusanov.

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante el Mundial 2026
Selección Colombia

Así llega Luis Díaz a comandar a la Selección Colombia en Mundial 2026; ilusiona lo hecho en Bayern

Y a horas del encuentro entre los asiáticos contra la 'tricolor', en Gol Caracol hablamos con Karim Khudaykulov, periodista uzbeko quien llenó de elogios al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Así ven a la Selección Colombia en Uzbekistán

De entrada en la charla con este portal, Karim afirmó que para él "la Selección Colombia es una de las mejores selecciones en el mundo", y decidió destacar a un jugador que es la sensación a nivel mundial. "Hay futbolistas fuertes, por ejemplo, Luis Díaz, él es uno de los candidatos al Balón de Oro".

Para seguir, el periodista uzbeko aseguró que "creo que Colombia es el mejor equipo en Sudamérica solo después de Argentina, soy fan de Argentina, además de Uzbekistán y vi un partido entre las dos, y Colombia es muy fuerte en todas sus posiciones".

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Además, Karim se animó a dar nombres de algunos futbolistas de la 'tricolor', y se notó su conocimiento por su rival en el arranque de la Copa del Mundo de la FIFA, en Estados Unidos, México y Canadá. "Con James Rodríguez, Muñoz, Yerry Mina, y muchos otros jugadores, Richard Ríos, Mojica, conozco a todos y en realidad todos son muy fuertes. Buena suerte".

La Selección Colombia durante un entrenamiento en el marco del Mundial 2026
La Selección Colombia durante un entrenamiento en el marco del Mundial 2026
Colprensa

Para terminar, Khudaykulov se animó a dar un pronóstico de resultado para este miércoles en el encuentro de la fecha 1 del grupo K, explicando primero que "si viste, los equipos asiaticos causan sensación, por ejemplo, Japón jugó contra Países Bajos, empatando, Arabia Saudita, Qatar también empataron, creo que Uzbekistán será sensación también y quedará 1-1 empatado".

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Recuerde que el partido entre la Selección Colombia y Uzbekistán se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol y Ditu, con la pelota rodando desde las 9:00 p.m. en el estadio Azteca, nombrado como Ciudad de México para el Mundial 2026.

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