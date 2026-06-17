En Uzbekistán se ponen a los 'pies' de James Rodríguez y Luis Díaz, previo al debut del Mundial 2026

Ante el inminente e histórico debut de Uzbekistán en el Mundial, el seleccionador Fabio Cannavaro mostró su respeto por la ofensiva de Colombia liderada James Rodríguez y Luis Díaz, pero confió en el defensa Abdukodir Khusanov como uno de sus argumentos para superar el reto del miércoles.

"Colombia es un contrincante difícil que no te regala nada, con jugadores muy buenos", comentó Cannavaro el martes en rueda de prensa en el estadio Azteca, y enfocó su atención en Díaz y James.

"Son dos icónicos jugadores que te pueden cambiar el partido cuando quieran, los tenemos que cuidar muy bien", añadió el italiano que vivirá su primer Mundial como entrenador a los 52 años.

El estratega italiano destacó que su equipo cuenta con Abdukodir Khusanov, quien es figura del Manchester City de Inglaterra.



'SIEMPRE ES COMPLICADO ENFRENTAR JUGADORES COMO LUIS DÍAZ Y JAMES'👊



Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, en conferencia previa al duelo contra Colombia🎙️



'ESTE ES UNO DE LOS ESTADIOS MÁS ICÓNICOS DEL MUNDO, FELICES DE ESTAR AQUÍ'🏟️



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"Es uno de los defensas más prometedores, es muy astuto y muy fuerte. Es inteligente y puede adaptarse a cualquier sistema, y eso lo vamos a aprovechar", apuntó Cannavaro.

Con la experiencia de haber jugado cuatro Mundiales con Italia, Cannavaro ha procurado quitarles a sus jugadores "la presión", porque considera que están "en un grupo muy difícil".

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A pesar de tener los pronósticos en contra en el Grupo K en el que también participan Portugal y República Democrática del Congo, Cannavaro señaló que su equipo no tiene "nada que perder".

El estratega advirtió que los Lobos Blancos llegaron a Norteamérica con el objetivo de mostrarle al mundo "la mentalidad de los uzbekos".

"Queremos que nuestro pueblo esté orgulloso de nosotros. Queremos demostrar cuánto quiere crecer el futbol uzbeko", subrayó.

Cannavaro minimizó los posibles efectos de la altitud (2.240 metros) de la Ciudad de México, porque "es un problema que tienen todos los equipos que juegan allí, no solo Uzbekistán".

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También reconoció que al entrar al estadio Azteca se le puso "la carne de gallina" y definió al recinto "como uno de los tres estadios más icónicos del mundo".