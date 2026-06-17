La Selección Colombia es local en Ciudad de México; miles de hinchas y la locura por la 'tricolor'

La Selección Colombia tiene unido al país entorno al Mundial 2026, algo que emociona a los más pequeños y hasta los más grandes, y a pesar de estar lejos, los hinchas no dejan de alentar y mostrar el apoyo constante para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Por supuesto, las miradas se las llevan James Rodríguez y Luis Díaz, en especial el último nombrado, quien es figura del Bayern Múnich y la ilusión de hacer una buena Copa del Mundo pasan por sus pies, algo que saben los fanáticos de la 'tricolor', quienes ya lo incluyen en algunos de sus cánticos.

"Vení, vení, canta conmigo que un amigo vas a encontrar, y de la mano de 'Lucho' Díaz todos la vuelta vamos a dar", se escuchó en el espectacular y multitudinario banderazo que hicieron los hinchas de la Selección Colombia en uno de los monumentos más emblemáticos de Ciudad de México, el Ángel de La Independencia.

Además, muchos le contaron a Gol Caracol que pidieron sus vacaciones para venir al Mundial 2026, que le pidieron permiso a su esposa, a sus jefes, y que la experiencia de estar alentando al combinado patrio en otro país es algo, como coinciden la mayoría "inexplicable".



Lo cierto es que en el hotel de concentración, en el Fan Fest, por las calles, en el banderazo, en las afueras del estadio Azteca, de los entrenamientos, un a camiseta, una bandera, o lo que sea amarillo, azul y rojo, tiñe las calles en territorio norteamericano.

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Ahora, y como muchos coinciden, la Selección Colombia es local en este Mundial 2026, y para el encuentro de este miércoles frente Uzbekistán, desde las 9:00 p.m., se esperan más de 50 mil compatriotas alentando para buscar comenzar con pie derecho la participación en la Copa del Mundo, para que Néstor Lorenzo, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Richard Ríos, y compañía, se sientan acompañados y respaldados por su gente, que por estos días serán su familia para que se sientan como en casa.