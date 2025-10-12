A David Ospina y a James Rodríguez los pusieron a bailar tras 4 a 0 de Colombia sobre México

La Selección Colombia tuvo una gran noche en el estadio AT&T en Arlington Estados Unidos, luego golear 4-0 a México en un juego de fogueo como preparación al mundial de 2026. El combinado nacional fue efectivo en ataque y no pasó mayores riesgos en la zona defensiva. La principal figura fue James Rodríguez, quien se reportó con un doblete de asistencias, mientras que David Ospina mostró seguridad bajo los tres palos. Fue un encuentro de ensueño para los dos, que culminó con un baile viral en redes sociales junto a sus hijos.

Tras bambalinas y en una zona cercana a los camerinos del estadio, Rodríguez y Ospina se unieron a sus hijos para hacer un popular 'trend' de baile. La encargada de grabar este momento fue Jesica Sterling, esposa de David, quien además dejó un jocoso mensaje junto al video: "Y ahora el detrás de cámaras para tik tok con sus papás. Lo que uno hace por los hijos".