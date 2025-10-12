Síguenos en::
A David Ospina y a James Rodríguez los pusieron a bailar tras 4 a 0 de Colombia sobre México

A David Ospina y a James Rodríguez los pusieron a bailar tras 4 a 0 de Colombia sobre México

La Selección Colombia goleó a México en juego de fogueo y tanto David Ospina como James Rodríguez se dieron el lujo de bailar con sus hijos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
David Ospina y James Rodríguez.
David Ospina y James Rodríguez.
Getty Images.

