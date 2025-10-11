A James Rodríguez le pegaron una dura patada en Colombia vs México; amarilla para Marcel Ruiz

La Selección Colombia pegó primero en el partido contra México, y cuando ya iba ganando 1-0 los manito empezaron a mostrarle pierna fuerte a James Rodríguez, quien sufrió con una dura patada de Marcel Ruiz.

Al minuto 29 el capitán de la 'tricolor' recibió la pelota por la banda izquierda donde atacaba nuestro combinado patrio, y ahí fue cuando el número 14 de los 'aztecas' le hizo una férrea marca.

Marcel Ruiz iba detrás de James Rodríguez y antes de que el '10' de la Selección Colombia diera el pase a Luis Díaz, recibió una dura patada, que lo dejó tendido en la cancha dolorido. Para el jugador mexicano hubo tarjeta amarilla.