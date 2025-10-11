Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / A James Rodríguez le pegaron una dura patada en Colombia vs México; amarilla para Marcel Ruiz

A James Rodríguez le pegaron una dura patada en Colombia vs México; amarilla para Marcel Ruiz

El '10' de la Selección Colombia, James Rodríguez, sufrió de la pierna fuerte de los mexicanos, luego de que le pegaran de espalda. El capitán quedó tendido en la cancha con dolor.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez

Publicidad

Publicidad

Publicidad