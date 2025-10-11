Jhon Lucumí le madrugó a México; así fue su gol con Selección Colombia, en el partido preparatorio

La Selección Colombia abrió rápido el marcador del partido contra México, este sábado 11 de octubre, gracias a un gol del defensor central Jhon Lucumí.

Tras una falta en el costado izquierdo el que cobró un tiro libre fue James Rodríguez, quien con su zurda mandó un buen centro que encontró a varios de sus compañeros dentro del área.

Pero fue Jhon Lucumí quien entró decidido cerca al primer palo, alcanzó a desviar la trayectoria y mandó la pelota al fondo de la red para el 1-0 de la Selección Colombia contra México.



Así fue el gol de Jhon Lucumí en Colombia vs México, en partido preparatorio: