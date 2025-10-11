Síguenos en::
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Jhon Lucumí le madrugó a México; así fue su gol con Selección Colombia, en el partido preparatorio

Jhon Lucumí le madrugó a México; así fue su gol con Selección Colombia, en el partido preparatorio

El defensor de la Selección Colombia, Jhon Lucumí, puso el 1-0 del duelo de fogueo en el minuto 16 en el estadio AT&T, en Texas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de oct, 2025
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí celebra gol con Selección Colombia - Foto:
AFP

