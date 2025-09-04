A James Rodríguez lo atendieron en Colombia vs Bolivia; durísima patada contra el ‘10’

La Selección Colombia salió a presionar, a buscar abrir el marcador y someter a Bolivia, empezando con la visión y la movilidad de James Rodríguez, que tuvo inquietos a los defensores rivales.

Al minuto 9, el ‘10’ de la ‘tricolor’ tenía la posesión y ahí fue cuando recibió una dura entrada de un jugador de la ‘verde’, que decidió atenderlo para evitar que filtrara la pelota.

Por supuesto James Rodríguez cayó, se mostró dolorido y molesto por la fuerte patada, pero pudo seguir sin inconvenientes en la cancha en el duelo de la Selección Colombia contra Bolivia.