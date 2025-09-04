Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Lo último de la salud del papá de James Rodríguez; ¿de qué lo operaron, está hospitalizado?
Exclusivo

Lo último de la salud del papá de James Rodríguez; ¿de qué lo operaron, está hospitalizado?

Justo en el día del partido Colombia vs. Bolivia, una persona cercana a James Rodríguez padre habló con Gol Caracol sobre su actualidad, luego de una operación de urgencia.