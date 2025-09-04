Lo último de la salud del papá de James Rodríguez; ¿de qué lo operaron, está hospitalizado?

Desde hace ya varias semanas se viene mencionando que Wilson James Rodríguez (padre de James Rodríguez) se encuentra con quebrantos de salud e incluso se afirmó que estuvo hospitalizado en territorio antioqueño. Ahora, en la previa de Colombia vs. Bolivia, se volvió a mencionar el tema y se indicó que James Rodríguez ha estado atento a lo que sucede con su progenitor y en Gol Caracol hablamos con el profesor Jorge Luis Bernal.

Bernal es allegado a Wilson James y precisó algunas informaciones de la noticia.

¿Cómo se encuentra Wilson James, padre de James Rodríguez?

“Sí, él está muy enfermo. Lo operaron incluso de la garganta, está en recuperación, y bueno, vamos a ver si con confianza en Dios se mejora, porque fue un tumor que le salió en la garganta, entonces tocó operarlo. Ya James dio la orden, se pronunció ante la familia, que si había que llevarlo fuera del país, lo hacía. Él ponía, gracias a Dios, el dinero para poder ayudar al papá”.

¿Usted lo conoce de muchos años a Wilson James, verdad?

“Claro. Yo lo traje de Medellín para acá, para Tolima. Luego lo llevé a la Selección Colombia, fuimos subcampeones en Chile. Y pues hemos sido amigos toda la vida, porque uno va a ser el cabo. Pero hay jugadores que casi no se vuelven a comunicar. Como él tiene mucha ayuda aquí, entonces por eso nos vemos. A veces me ha escrito, a veces ha hablado con la mamá, con la mamita de él”

Wilson James Rodríguez, papá de James Rodríguez Wilson James Rodríguez

¿La mamá está al frente de él, ayudándole, me refiero a la abuela de James Rodríguez?

"Sí, la abuela está atenta a ver en qué le puede ayudar"

Conocemos que James ha estado muy pendiente de su padre, ¿es así?

“Sí, muy bueno sería reconocer, porque hay gente que dice que no, que no lo quiere, que no lo ha querido. Pero él le dio el regalo de un apartamento en 2013, allá en Envigado, ¿no? Y él lo ha tratado bien, lo ha ayudado en todo lo que ha podido. Ahora que se enfermó, dio la orden de que lo que hubiera que hacer, él ponía el dinero para poderlo llevar. En este momento está en Envigado, en la casa, recuperándose de la cirugía que le hicieron".