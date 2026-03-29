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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A la Selección Colombia la terminó de aterrizar Francia; cayó 3-1 y preocupa de cara al Mundial 2026

A la Selección Colombia la terminó de aterrizar Francia; cayó 3-1 y preocupa de cara al Mundial 2026

La Selección Colombia cerró la fecha FIFA de marzo con una nueva derrota frente a una Francia que cambió su once titular con relación al duelo con Brasil. Mbappé jugó en el remate del compromiso.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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James Rodríguez en control de una jugada, ante la atenta mirada de Désiré Doué en Colombia vs. Francia.
James Rodríguez en control de una jugada, ante la atenta mirada de Désiré Doué en Colombia vs. Francia.
Foto Federación Colombiana de Fútbol

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