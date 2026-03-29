A la Selección Colombia la terminó de aterrizar Francia; cayó 3-1 y preocupa de cara al Mundial 2026

La Selección Colombia tuvo este domingo una salida en falso, en su preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En el estadio Northwest Stadium de Landover, en Maryland, Francia mandó en la cancha y terminó ganando con un contundente 3-1, dejando preocupación en el seno del equipo que dirige Néstor Lorenzo.

Los goles de los galos, que tuvieron a su equipo alterno y contaron con once novedades desde el minuto inicial, fueron convertidos por Désiré Doué, en dos oportunidades, y Marcus Thuram. El descuento llegó por intermedio de Jáminton Campaz, que fue mandado a la cancha por Lorenzo para el remate del compromiso.

Francia aprovechó cada parpadeo de los defensas colombianos y también una duda del arquero Álvaro Montero, en el caso del segundo tanto, para salir ganador en territorio estadounidense.

Colombia solamente tuvo algunos chispazos de parte de Luis Díaz, quien no tuvo compañía, y de Jhon Arias, quien lo intentó por su banda y trató de desequilibrar. En la zona de creación no marcó diferencia James Rodríguez, marcado y referenciado con facilidad por los volantes de los europeos. El '10' se notó lejos de forma.



A lo largo del compromiso, los nuestros solamente tuvieron aproximaciones para anotar con un remate de media distancia de 'Luchito' Díaz, otra acción similar de Rodríguez y otro de Jhon Córdoba. A esto hay que sumarle un tiro de esquina cerrado que ejecutó Juan Fernando Quintero que hizo exigir al guardameta de Francia.

Publicidad

En el último cuarto de hora, Didier Deschamps ordenó la entrada a la cancha del astro Kylian Mbappé y también de Michael Olise, compañero de ataque de Luis Díaz en Bayern Múnich. En los minutos finales, Hugo Ekitike por poco emboca el cuarto de la tarde, pero Déiver Machado rechazó en la línea.

Hay que recordar que el jueves pasado, Colombia perdió 2-1 con Croacia y con esas dos derrotas, ahora se espera que tanto el cuerpo técnico que lidera Lorenzo, como los futbolistas tengan auocrítica de cara al Mundial 2026.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a tener acción el próximo 29 de mayo de 2026, cuando se enfrente con su similar de Costa Rica en el estadio El Campín. Mientras tanto, el 7 de junio se medirá con Jordania, en San Diego, California.