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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Dávinson Sánchez y Marcus Thuram, a los empujones: discusión en Colombia contra Francia

Dávinson Sánchez y Marcus Thuram, a los empujones: discusión en Colombia contra Francia

A pesar de que era un partido preparatorio, entre Colombia y los 'galos', previo al Mundial 2026, se vivió con intensidad y prueba de ello fue este momento 'caliente'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Dávinson Sánchez y Marcus Thuram discutieron en Francia vs. Selección Colombia, previo al Mundial 2026
Dávinson Sánchez y Marcus Thuram discutieron en Francia vs. Selección Colombia, previo al Mundial 2026
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