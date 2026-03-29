Dávinson Sánchez y Marcus Thuram, a los empujones: discusión en Colombia contra Francia

Colombia y Francia no se guardaron nada. Además de desplegar un buen fútbol, cada jugada la vivieron con intensidad. Prueba de ello fue lo ocurrido entre Dávinson Sánchez y Marcus Thuram.

Cuando transcurría el minuto 22, el defensa central de la 'tricolor' se hizo con el esférico. En ese momento, el delantero francés presionó y, con el fin de no perder la pelota, 'Dao' aguantó con fuerza.

Eso no le gustó al atacante del Inter de Milán y manoteó al defensa del Galatasaray, que no se quedó quieto y respondió con un empujón. El árbitro intervino y los separó para evitar que pasara a mayores.

Jhon Arias en acción de juego en el duelo de preparación contra Francia; Lucas Digne está atento en la marcación. AFP

Vea la discusión entre Dávinson Sánchez y Marcus Thuram en Colombia vs Francia