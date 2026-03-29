Pelea entre hinchas de la Selección Colombia, mientras se jugaba el primer tiempo frente a Francia

En el Northwest Stadium de Landover, en Maryland, no todo fue tranquilidad y calma, en el marco del partido preparatorio entre la Selección Colombia y Francia, en la preparación para los dos equipos rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

En la previa y en las gradas del mencionado escenario deportivo se observó el color que le pusieron los seguidores de los colombianos y también de los franceses. Sin embargo, cuando el reloj marcaba el minuto 27, en unas de las graderías se presentó un hecho que quedó grabado en video por el periodista Sebastián Ayala.

Ahí se ve cómo dos pequeños grupos de seguidores de nuestro país comenzaron con improperios y de un momento a otro, dos de ellos se cruzaron y se mandaron puños y patadas. Los demás asistente al estadio de Maryland fijaron su mirada a ese sector.

Tras unos instantes de tensión, los hinchas ataviados con la camiseta de Colombia se fueron dispersando y se dirigieron con destino al sector de comidas. Aún no se ha presentado reporte oficial de lo sucedido.

