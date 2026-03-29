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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Pelea entre hinchas de la Selección Colombia, mientras se jugaba el primer tiempo frente a Francia

Pelea entre hinchas de la Selección Colombia, mientras se jugaba el primer tiempo frente a Francia

En el duelo preparatorio entre Colombia y Francia, de este domingo, se captaron en las tribunas del Northwest Stadium de Landover, en Maryland, se dio un enfrentamiento entre seguidores de nuestro país.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Hinchas pelea Colombia vs Francia
Hinchas colombianos pelean - Foto:
Gol Caracol

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