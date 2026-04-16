La Selección Colombia Sub-17 quiere seguir haciendo historia en el Sudamericano de la categoría que se juega en territorio paraguayo. Tras lograr la clasificación al Mundial de Catar, los dirigidos por Fredy Hurtado le apuestan a quedarse con el título en el certamen de la Conmebol: HOY jueves 16 de abril tendrán un duro reto en pro de llegar a la gran final, miden fuerzas contra Brasil. Este juego lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol.

La 'amarilla' llega con buen ánimo y fortalecida ante este importante partido frente a la 'canarinha', rival que siempre llega a este tipo de campeonatos con cartel de favorito y para éste no es la excepción. Hay que indicar que Brasil culminó en el primer lugar del Grupo B, ganando todos los cuatro duelos, con puntaje perfecto (12 unidades), además, de haber marcado trece goles y recibió sólo uno, teniendo de una diferencia de gol +12.

Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 en un festejo en el Sudamericano. X de @FCFSeleccionCol

¿Cómo le fue a la Selección Colombia Sub-17 en la fase de grupos?

Por el lado de la 'tricolor' empató 0-0 en su debut contra Ecuador, luego superó a Chile por marcador de 1-0, pero después tuvo un bajón ante Uruguay, ya que perdió 2-0, y cerró la primera etapa del campeonato con una importante victoria 2-0 sobre Paraguay, que le permitió ubicarse en el segundo lugar del Grupo A con 7; Ecuador terminó en el primer puesto de la zona con 10 enteros.

A qué hora juega hoy Colombia Sub-17 vs. Brasil por el Sudamericano y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE

Así las cosas, este duelo por la semifinales de la Sudamericano Sub-17 entre colombianos y brasileño se jugará HOY jueves 16 de abril en la cancha de Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay, escenario donde la pelota rodará a las 3:00 de la tarde, hora de nuestro país.



Y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol H2, en la plataforma de Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se agende y no se lo pierda.