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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega hoy Colombia Sub-17 vs. Brasil por el Sudamericano y dónde verlo EN VIVO por TV

A qué hora juega hoy Colombia Sub-17 vs. Brasil por el Sudamericano y dónde verlo EN VIVO por TV

La Selección Colombia Sub-17 juega HOY jueves por un cupo a la final gran del Sudamericano de la categoría, enfrentando a un duro rival como Brasil. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Selección Colombia Sub-17 juega este jueves por un cupo a la final del Sudamericano de la categoría.
Selección Colombia Sub-17 juega este jueves por un cupo a la final del Sudamericano de la categoría.
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