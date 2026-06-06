Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Noticia de última hora con Jhón Córdoba en la Selección Colombia, a pocos días del Mundial

Noticia de última hora con Jhón Córdoba en la Selección Colombia, a pocos días del Mundial

Luego de que se conociera que el delantero arrastraba una molestia física, desde la Selección Colombia se conoció una nueva información, la cual fue confirmada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jun, 2026
Comparta en:
Jhon Córdoba, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026
Jhon Córdoba, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026
AFP

La Selección Colombia está de regreso a un Mundial. Después de perderse Catar 2022, dice presente en el de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Allí, espera hacer historia y mejorar su mejor participación, que fue Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final. Para ello, el entrenador, Néstor Lorenzo, convocó a los que considera son los 26 jugadores que están en forma y pueden aportar de cara a dicho objetivo.

Jordania, rival de la Selección Colombia, celebra un gol en las Eliminatorias al Mundial 2026
Selección Colombia

Así es Jordania, el último rival de la Selección Colombia, antes del Mundial 2026

Entre esa lista apareció el nombre de Jhon Córdoba, que dejó huella en Krasnodar al ganar el Balón de Oro de la institución y convertirse en el máximo goleador de la historia. Razón por la que es considerado como una pieza clave en el frente de ataque, siendo una buena alternativa para Luis Javier Suárez, quien se perfila para ser el titular indiscutido. Sin embargo, en el inicio de la concentración, las noticias no fueron buenas.

Se habló de una dolencia que presentaba, pero que, para su fortuna, con el paso del tiempo, todo mejoró. El periodista, Juan Pablo Hernández, enviado especial al cubrimiento de la cita orbital, reveló que "la buena noticia que dejó la reciente sesión de entrenamiento de la Selección Colombia es que Jhon Córdoba estuvo a la par de sus compañeros". Pero no fue lo único que dijo, ya que hizo un balance para el director técnico.

La Selección Colombia en una sesión de entrenamiento, previo al Mundial 2026
La Selección Colombia en una sesión de entrenamiento, previo al Mundial 2026
AFP

"Eso invita a soñar con que el entrenador, Néstor Lorenzo, está tranquilo, ya que puede contar con los 26 jugadores convocados para planificar lo que se viene en la Copa del Mundo y pensar en el debut frente a Uzbekistán", sentenció. De igual manera, con el fin de aclarar todo, el propio atacante se pronunció, en una charla exclusiva con Juan Pablo Hernández. Allí, no ocultó su alegría y enfatizó en que va con todo al torneo.

"Tengo mucha motivación porque este es el trabajo que se ha realizado durante todo el año. Esperamos aportar lo mejor de nosotros aquí, trabajando en equipo junto con mis compañeros. Hubo desinformación durante estos últimos días, pero afortunadamente ya he podido comenzar con todos los trabajos. Además, gracias a Dios, no tengo ninguna lesión de rodilla, así que espero llegar en buenas condiciones", sentenció.

Bélgica ganó, gustó y goleó a Túnez, previo a su debut en el Mundial 2026
Gol Caracol

Bélgica mete miedo; goleada en su último partido previo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, jugará el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
EN VIVO
Gol Caracol

Reviva la victoria de Portugal 2-1 Chile en partido preparatorio previo al Mundial 2026

Julio Enciso, entre lágrimas, tras una lesión previo al debut de Paraguay en el Mundial 2026
Gol Caracol

Parte médico de Julio Enciso, figura de Paraguay, a pocos días del Mundial 2026

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia

Jhon Córdoba

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad