Noticia de última hora con Jhón Córdoba en la Selección Colombia, a pocos días del Mundial

La Selección Colombia está de regreso a un Mundial. Después de perderse Catar 2022, dice presente en el de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Allí, espera hacer historia y mejorar su mejor participación, que fue Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final. Para ello, el entrenador, Néstor Lorenzo, convocó a los que considera son los 26 jugadores que están en forma y pueden aportar de cara a dicho objetivo.

Entre esa lista apareció el nombre de Jhon Córdoba, que dejó huella en Krasnodar al ganar el Balón de Oro de la institución y convertirse en el máximo goleador de la historia. Razón por la que es considerado como una pieza clave en el frente de ataque, siendo una buena alternativa para Luis Javier Suárez, quien se perfila para ser el titular indiscutido. Sin embargo, en el inicio de la concentración, las noticias no fueron buenas.

Se habló de una dolencia que presentaba, pero que, para su fortuna, con el paso del tiempo, todo mejoró. El periodista, Juan Pablo Hernández, enviado especial al cubrimiento de la cita orbital, reveló que "la buena noticia que dejó la reciente sesión de entrenamiento de la Selección Colombia es que Jhon Córdoba estuvo a la par de sus compañeros". Pero no fue lo único que dijo, ya que hizo un balance para el director técnico.

La Selección Colombia en una sesión de entrenamiento, previo al Mundial 2026 AFP

"Eso invita a soñar con que el entrenador, Néstor Lorenzo, está tranquilo, ya que puede contar con los 26 jugadores convocados para planificar lo que se viene en la Copa del Mundo y pensar en el debut frente a Uzbekistán", sentenció. De igual manera, con el fin de aclarar todo, el propio atacante se pronunció, en una charla exclusiva con Juan Pablo Hernández. Allí, no ocultó su alegría y enfatizó en que va con todo al torneo.



"Tengo mucha motivación porque este es el trabajo que se ha realizado durante todo el año. Esperamos aportar lo mejor de nosotros aquí, trabajando en equipo junto con mis compañeros. Hubo desinformación durante estos últimos días, pero afortunadamente ya he podido comenzar con todos los trabajos. Además, gracias a Dios, no tengo ninguna lesión de rodilla, así que espero llegar en buenas condiciones", sentenció.