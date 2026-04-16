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Gol Caracol  / Atención Sebastián Villa, Campaz y 'Juanfer' Quintero; la nueva medida que se castigará en Argentina

Atención Sebastián Villa, Campaz y 'Juanfer' Quintero; la nueva medida que se castigará en Argentina

En las últimas horas, la Dirección Nacional de Arbitraje del fútbol de Argentina tomó una importante determinación a la que deben estar atentos los futbolistas en los partidos.

Por: AFP
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Jaminton Campaz en duelo con Rosario Central.
Jaminton Campaz en duelo con Rosario Central.
Foto: X/@RosarioCentral

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