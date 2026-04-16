Atención Sebastián Villa, Campaz y 'Juanfer' Quintero; la nueva medida que se castigará en Argentina

A través de su autoridad arbitral, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió este miércoles una circular en la que insta a los árbitros a sancionar a los jugadores que durante un partido se paren sobre el balón con ambos pies.

La Dirección Nacional de Arbitraje (DNA) determinó que esa acción será considerada conducta antideportiva y deberá sancionarse con tiro libre indirecto y tarjeta amarilla.

Según el DAN, la jugada punible "consiste en que un jugador salte sobre el balón con ambos pies, con la intención de provocar al equipo contrario".

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El cuerpo arbitral argumenta que se trata de una práctica que "genera confrontaciones generalizadas" y que "daña significativamente la imagen de un deporte con amplio alcance nacional e internacional".



Además, la Dirección Nacional de Arbitraje subraya que la propia maniobra implica riesgo de lesión para el jugador que la ejecuta y altera el desarrollo del juego.

La decisión se da luego de que esa jugada se presentara el sábado pasado durante el partido por el torneo Apertura entre Estudiantes de La Plata y Unión.

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Cuando ambos equipos empataban 1-1, Julián Palacios, del cuadro santafesino, se subió en el balón y generó el reclamo airado de los jugadores del 'Pincha'.

En los códigos no escritos del fútbol, pararse sobre el balón es comúnmente considerado por los rivales como un gesto de burla innecesario.

La nueva consigna se incorporará dentro de la Regla XII, concerniente a faltas y conducta incorrecta, por lo que instruye a los árbitros a considerar esa acción como una "falta de respeto al espíritu del fútbol".

En las ligas de Brasil y Colombia la jugada ya se castiga de la misma manera luego de que provocara roces entre futbolistas. Figuras como Neymar, que volvió al Brasileirão con el Santos, se han quejado de su aplicación por considerar que vuelve el fútbol "cada vez más aburrido".

