Partidos EN VIVO HOY 16 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este jueves, el calendario futbolero promete emociones en competiciones como la Copa Libertadores, con presencia colombiana con Independiente Medellín, y la Sudamericana. Además, de definiciones en la Europa League y Conference League y juega la Selección Colombia Sub-17 por un cupo a la final del Sudamericano de la categoría.
la programación de los partidos EN VIVO HOY jueves 16 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país
|Equipos
|Hora/Canal
|aiques vs. Mauritania
|11:00 a.m. - FIFA Women´s Series - DAZN
|AZ Alkmaar vs. Shakstar Donetsk
|11:45 a.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Celta vs. Freiburg
|11:45 a.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN
|Strasbourg Alsace vs. Mainz 05
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Nottingham Forest vs. FC Porto
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN 4
|Real Betis vs. SC Braga
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN
|Fiorentina vs. Crystal Palace
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Aston Villa vs. Bologna
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN 2
|AEK FC vs. Rayo Vallecano
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Costa de Marfil vs. Pakistán
|3:00 p.m. - Sudamericano Sub-17 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com
|Palmeiras vs. Sporting Cristal
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
|Lanús vs. Always Ready
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 5
|Tigre vs. Macará
|5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Atlético Mineiro vs. CA Juventud
|5:00 p.m. -Copa Sudamericana - DGO, DSports 2
|CR Flamengo vs. Medellín
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN
|RB Bragantino vs. Club Blooming
|7:30 p.m. -Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 5
|San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca
|7:30 p.m. - Copa Sudamericana - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Peñarol vs. Platense
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
|Cienciano vs. Puerto Cabello
|9:00 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 3