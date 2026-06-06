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"Colombia tiene a Luis Díaz, que es una superestrella"; dijo jugador de selección europea

Luis Díaz es una de las cartas que tiene la Selección Colombia para el Mundial 2026, y otros futbolistas que estarán en tierras norteamericanas, no dudaron en elogiarlo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jun, 2026
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Luis Díaz, extremo de la Selección Colombia.
Luis Díaz, extremo de la Selección Colombia.
Foto: AFP

Luis Díaz es de las figuras llamadas a marcar la diferencia en el próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. El guajiro tuvo una excelente temporada con Bayern Múnich llena de goles, asistencias, noches mágicas de fútbol y títulos.

Debido a ese buen nivel evidenciado con el ‘grande de Baviera’, los rivales de la Selección Colombia lo tienen en la mira de cara a la cita orbital, pero también otros seleccionados, no dudan en elogiarlo. Así fue como un futbolista de República Checa dedicó gratas palabras hacia el oriundo de Barrancas.

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“Colombia. Sí, ellos tienen en la Bundesliga a Luis Díaz, que es una súper estrella”, esas fueron las palabras de Vladimír Coufal, defensor del combinado de Europa Central, a la periodista de Gol Caracol y Noticias Caracol, Marcela Monsalve, quien sigue toda la actualidad del elenco que es dirigido por Miroslav Koubek, y que eligió al estado de Texas como su campamento previo a la Copa del Mundo.

Luis Díaz
Luis Díaz; jugador de la Selección Colombia
AFP

Y es que Coufal, de 33 años, conoce a la perfección las cualidades técnicas y tácticas de Díaz Marulanda, debido a que ambos juegan en la Bundesliga. Vladimír hace parte de las filas del TSG 1899 Hoffenheim.

¿En qué grupo quedó Republica Checa en el Mundial 2026?

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El combinado europeo hace parte del grupo A junto a México, uno de los combinados anfitriones, Sudáfrica y Corea del Sur.

¿Cuándo debuta República Checa en la Copa del Mundo 2026?

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Su estreno en la cita orbital está pactado para el jueves 11 de junio frente a Corea del Sur, en el Estadio Akron, ubicado en el municipio de Zapopan, situado en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, en México. El balón rodará en dicho escenario deportivo a las 9:00 de la noche, hora de Colombia.

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