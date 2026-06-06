"Colombia tiene a Luis Díaz, que es una superestrella"; dijo jugador de selección europea

Luis Díaz es de las figuras llamadas a marcar la diferencia en el próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. El guajiro tuvo una excelente temporada con Bayern Múnich llena de goles, asistencias, noches mágicas de fútbol y títulos.

Debido a ese buen nivel evidenciado con el ‘grande de Baviera’, los rivales de la Selección Colombia lo tienen en la mira de cara a la cita orbital, pero también otros seleccionados, no dudan en elogiarlo. Así fue como un futbolista de República Checa dedicó gratas palabras hacia el oriundo de Barrancas.

“Colombia. Sí, ellos tienen en la Bundesliga a Luis Díaz, que es una súper estrella”, esas fueron las palabras de Vladimír Coufal, defensor del combinado de Europa Central, a la periodista de Gol Caracol y Noticias Caracol, Marcela Monsalve, quien sigue toda la actualidad del elenco que es dirigido por Miroslav Koubek, y que eligió al estado de Texas como su campamento previo a la Copa del Mundo.

Luis Díaz; jugador de la Selección Colombia AFP

Y es que Coufal, de 33 años, conoce a la perfección las cualidades técnicas y tácticas de Díaz Marulanda, debido a que ambos juegan en la Bundesliga. Vladimír hace parte de las filas del TSG 1899 Hoffenheim.



¿En qué grupo quedó Republica Checa en el Mundial 2026?

Publicidad

El combinado europeo hace parte del grupo A junto a México, uno de los combinados anfitriones, Sudáfrica y Corea del Sur.

¿Cuándo debuta República Checa en la Copa del Mundo 2026?

Publicidad

Su estreno en la cita orbital está pactado para el jueves 11 de junio frente a Corea del Sur, en el Estadio Akron, ubicado en el municipio de Zapopan, situado en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, en México. El balón rodará en dicho escenario deportivo a las 9:00 de la noche, hora de Colombia.