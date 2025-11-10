A qué hora juega hoy Colombia vs Corea del Norte EN VIVO; hora y TV del partido en Mundial Sub-17

La Selección Colombia tiene en juego la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 Qatar 2025 este lunes cuando se enfrente a Corea del Norte en la fecha 3 de la fase de grupos y sin conocer aún lo que es ganar en esta edición del certamen orbital de la FIFA.

Por eso, los dirigidos por Freddy Hurtado tendrán que ganarle al combinado asiático para meterse en la siguiente ronda del torneo, luego del empate 1-1 con Alemania y la igualdad sin goles con El Salvador.



Colombia vs Corea del Norte EN VIVO; hora y TV del partido del Mundial Sub-17

Fecha: lunes 10 de noviembre de 2025

Hora: 8:30 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Aspire Zone (Doha, Qatar)

Transmisión: Caracol HD2 (TV), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol

Disfrute de este partido de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 con el sello de Gol Caracol, en televisión por nuestra señal de Caracol HD2, en nuestra APP de Ditu, pero también en plataformas digitales como www.golcaracol.com y en el YouTube de Gol Caracol.

Selección Colombia Sub-17 en el partido contra Alemania Foto: X/@FCFSeleccionCol

Publicidad

Cabe recordar que actualmente la Selección Colombia Sub-17 es tercera en el grupo G del Mundial de la categoría que se juega en Qatar, con dos puntos, a dos unidades del líder Corea del Norte y con el mismo puntaje que Alemania.

Por eso, será clave la victoria frente al elenco asiático, para meterse entre los dos primeros de la tabla de posiciones y conseguir el paso a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17. Cabe recordar que clasifican los dos primeros de cada grupo, pero también los 8 mejores terceros, por lo que sumar será importante para seguir en competencia.

Publicidad

La Selección Colombia comenzó el certamen orbital con un valioso empate 1-1 frente a Alemania, combinado actual campeón de esta categoría. Sin embargo, sobre el papel sería un rival de menos peso El Salvador pero la 'tricolor' no logró pasar de una igualdad sin goles que complicó su andar en el torneo que se juega por estos días en Qatar.

Para temas de transparencia Colombia vs Corea del Norte y El Salvador vs Alemania se jugarán a la misma hora (8:30 a.m.) para conocer los equipos clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.